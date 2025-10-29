Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гранатовый сок
Гранатовый сок
© Designed by Freepik by stockking is licensed under public domain
Павел Лебедев Опубликована вчера в 23:26

Этот сок спасает сосуды, но может испортить желудок: что нужно знать, прежде чем налить себе стакан

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман: гранатовый сок укрепляет сосуды и нормализует давление

Осенью, когда организм особенно остро реагирует на перемены погоды и дефицит витаминов, врачи советуют включить в рацион натуральный гранатовый сок. Этот напиток помогает поддерживать сосуды, нормализовать давление и улучшать обмен веществ. Но, как предупреждают специалисты, важно знать, как и кому его можно пить, чтобы не навредить себе.

Почему гранат — осенний суперфуд

Гранатовый сок — настоящий концентрат полифенолов и антиоксидантов, защищающих клетки от окислительного стресса. По данным исследований, опубликованных в Journal of Clinical Nutrition, регулярное употребление гранатового сока:

• стабилизирует давление и укрепляет стенки сосудов;
• повышает уровень "хорошего" холестерина (HDL) и снижает "плохой" (LDL);
• уменьшает воспаление в тканях;
• улучшает обмен веществ и помогает при лишнем весе.

"Гранатовый сок помогает поддерживать здоровье сердца, снижает уровень холестерина и служит источником мощных антиоксидантов", — пояснила врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с "Газетой.Ru".

В отличие от большинства фруктовых напитков, гранатовый сок оказывает системное воздействие: он влияет не только на сосуды, но и на гормональный фон, работу печени и обмен жиров. Поэтому его часто включают в кардиологические и диетологические рекомендации как дополнительный продукт профилактики.

Как гранат влияет на обмен веществ

Полифенолы граната участвуют в регуляции глюкозы и липидов. Это делает напиток полезным при метаболическом синдроме и склонности к ожирению. Он мягко стимулирует выработку инсулина и улучшает чувствительность клеток к нему.

Однако не стоит путать сок с самим фруктом: в зёрнах граната есть пищевые волокна, которые улучшают работу кишечника и поддерживают микрофлору. Сам сок клетчатки не содержит, поэтому на пищеварение влияет меньше. Зато его антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, в том числе в суставах.

Как правильно пить гранатовый сок

Чтобы напиток принёс пользу, важно соблюдать несколько правил. Нутрициолог Екатерина Гузман советует следующее:

Рекомендация Объяснение
Не превышать норму в 100-150 мл в день Этого достаточно для укрепления сосудов и сердца
Пить не на голодный желудок Кислота может раздражать слизистую
Разбавлять водой 1:1 Снижает кислотность и нагрузку на желудок
Пить через трубочку Защищает зубную эмаль от повреждения
Хранить не дольше 2 суток после отжима Натуральный сок быстро теряет антиоксидантные свойства

"Главное — умеренность. Даже натуральный гранатовый сок при чрезмерном употреблении может вызвать изжогу или повышенную кислотность", — предупредила Екатерина Гузман.

Когда гранат противопоказан

Несмотря на впечатляющий список достоинств, сок подходит не всем. Его высокая кислотность может спровоцировать обострение гастрита или язвенной болезни, а при частом употреблении — повредить зубную эмаль.

Также напиток стоит употреблять с осторожностью людям с:
диабетом - из-за содержания фруктозы и глюкозы;
повышенной свёртываемостью крови;
аллергией на гранат или цитрусовые.

При этих состояниях рекомендуется разбавлять сок водой или заменять его ягодными морсами с низкой кислотностью — например, клюквенным или черничным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить гранатовый сок натощак.
    Последствие: раздражение слизистой и изжога.
    Альтернатива: пить после еды или перекуса.

  • Ошибка: употреблять литрами, считая, что "чем больше — тем лучше".
    Последствие: перегрузка ЖКТ и скачки сахара в крови.
    Альтернатива: ограничиться 100-150 мл в день.

  • Ошибка: хранить открытый сок дольше двух дней.
    Последствие: потеря витаминов и окисление напитка.
    Альтернатива: готовить свежевыжатый или покупать в маленьких бутылках.

А что если заменить сок целыми зёрнами

Тем, кто не переносит кислоту, можно употреблять сам фрукт — в нём меньше сахара и больше клетчатки. Зёрна граната способствуют мягкому очищению кишечника и улучшают усвоение железа. Их можно добавлять в салаты, каши, смузи и даже мясные блюда — лёгкая кислинка делает вкус насыщеннее.

Плюсы и минусы гранатового сока

Плюсы Минусы
Нормализует давление и уровень холестерина Повышенная кислотность
Поддерживает обмен веществ Может вызывать изжогу
Содержит антиоксиданты и витамины Нежелателен при диабете
Улучшает эластичность сосудов Разрушает зубную эмаль при частом употреблении

FAQ

Можно ли пить гранатовый сок каждый день?
Да, но не больше 150 мл, желательно разбавленным водой и не натощак.

Какой сок полезнее — свежевыжатый или покупной?
Свежевыжатый, так как в нём больше антиоксидантов и нет сахара. Магазинные версии часто содержат концентраты и подсластители.

Можно ли пить гранатовый сок при гипертонии?
Да, умеренные дозы помогают снизить давление благодаря содержанию калия и полифенолов.

Мифы и правда

Миф: гранатовый сок вылечивает анемию.
Правда: он помогает усвоению железа, но сам по себе не лечит дефицит.

Миф: можно пить сколько угодно — это натурально.
Правда: высокая концентрация кислот и сахара требует умеренности.

Миф: гранатовый сок противопоказан пожилым людям.
Правда: наоборот, он полезен при сердечно-сосудистых проблемах, если нет гастрита или диабета.

Интересные факты

• В древней Персии гранат называли "плодом сердца" — за форму и способность укреплять сосуды.
• Одна порция гранатового сока содержит больше антиоксидантов, чем зелёный чай или красное вино.
• Сок из недозревших гранатов используют в косметологии для омоложения кожи.

Главное

Гранатовый сок — не просто вкусный напиток, а натуральное средство для поддержки сердца, сосудов и обмена веществ. Главное — пить его правильно: в умеренных количествах, не на голодный желудок и только в свежем виде. Тогда осень пройдет бодро и без перепадов давления.

