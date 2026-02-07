Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 12:18

Курица на противне с гранатовой глазурью — ужин выглядит как из ресторана, а готовится без хлопот

Есть вечера, когда хочется поесть нормально, но сил на готовку почти нет. В такие дни выручает еда на противне: минимум посуды, всё запекается одновременно, а результат выглядит так, будто вы старались гораздо больше. Курица с гранатом и брокколи как раз из этой категории — сочная, с лёгкой хрустящей корочкой, яркая по вкусу и с липкой глазурью, которая отлично ложится на рис.

Почему этот ужин получается сочным и не "скучным"

Главный плюс блюда — в том, что оно готовится быстро, но вкус у него сложный. Куриные бёдра запекаются так, чтобы оставаться нежными, а брокколи получает ровно тот самый лёгкий "угольок" по краям, который делает овощи выразительнее. Всё связывает гранатовая глазурь: кисло-сладкая, с чесноком, имбирём и соевым соусом.

Отдельный приём — кукурузный крахмал. Им обваливают кусочки курицы перед запеканием, чтобы на поверхности появилась тонкая корочка. Она не делает мясо "в кляре", но помогает глазури лучше прилипнуть и даёт ощущение лёгкой хрусткости.

Гранатовая глазурь: кислинка, сладость и немного остроты

Соус здесь — почти главный герой. Его делают из гранатового сока, сладкого чили, тамари или соевого соуса, имбиря и чеснока. В конце добавляют немного кукурузного крахмала, чтобы глазурь стала густой и блестящей, как в хороших азиатских маринадах.

Такой вкус работает сразу в двух направлениях: он освежает курицу и брокколи, но при этом остаётся достаточно насыщенным, чтобы "держать" рис. Именно поэтому блюдо особенно удачно подавать с длиннозёрным белым рисом — он впитывает соус и делает ужин полноценным.

Как готовить на противне: быстрый порядок действий

Духовку разогревают до около 246°C, а противень застилают пергаментом. Рис варят отдельно, по инструкции на упаковке — это единственный элемент, который не готовится в духовке.

Пока рис варится, курицу нарезают крупными кусочками и перемешивают с кукурузным крахмалом прямо на противне. Затем добавляют масло и раскладывают всё ровным слоем. Курица запекается примерно 6 минут — до состояния, когда она почти побелеет, но ещё не пересохнет.

После этого курицу сдвигают на одну сторону противня, а на свободное место выкладывают брокколи. Её перемешивают с оставшимся маслом и снова отправляют в духовку ещё примерно на 12 минут. За это время курица полностью доходит, а брокколи становится мягче и начинает подрумяниваться.

Параллельно на плите готовят глазурь: все ингредиенты смешивают в маленькой кастрюле, доводят до кипения и варят около 4-5 минут, пока соус не загустеет и не станет активно пузыриться.

Затем половину соуса выливают на курицу с брокколи, быстро перемешивают и запекают ещё около 5 минут, чтобы глазурь стала липкой и хорошо обволокла каждый кусочек.

Финальные штрихи: текстура и "ресторанный" вид

Перед подачей блюдо украшают гранатовыми зёрнами и поджаренным кунжутом. Это не просто декор: гранат добавляет свежий кисло-сладкий взрыв, а кунжут даёт ореховый хруст. В итоге ужин ощущается одновременно лёгким и продуманным, хотя по времени он укладывается примерно в 40 минут.

Вместо брокколи можно взять цветную капусту или зелёную фасоль. А для более яркого вкуса добавить сверху рубленую петрушку или кинзу и немного поджаренного миндаля.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

