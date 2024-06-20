Многим любителям персиков необходимо знать, что они содержат в себе много элементов, которые хорошо сказываются на всём состоянии человека, а также на его внешности, сообщила врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. Об этом она информировала российское интернет-издание "Газета.Ru".
Елена Тихомирова начала с того, что персики являются хорошим источником клетчатки. В стограммовой порции фрукта может содержаться аж до 3 граммов. Эксперт напомнила, что клетчатка действует на кишечник как препарат, который нейтрализуют вредные вещества путем их поглощения. Клетчатка, по её словам, помогает снижению веса путём облегчения процесса переваривания пищи, а также формирования каловых масс. Как итог, это помогает при борьбе с нарушением регулярного опорожнения кишечника.
Помимо клетчатки, в персиках присутствует много хрома и кремния. Хром необходим для более лёгкой химической реакции, протекающей с участием углеводов. В свою очередь, кремний отвечает за соединение ткани живого организма, не отвечающей непосредственно за работу какого-либо органа или системы органов, а также коллагена. Коллаген впоследствии улучшает состояние волос, зубов и так далее.
Однако питаться одними персиками тоже не надо. Эксперт объяснила это тем, что персики — это всё-таки углеводы, которые могут сильно повлиять на фигуру. Елена Тихомирова заявила, что необходимо ограничиваться 400 граммами вкусного фрукта.
Фото: Flickr / skyseeker (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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