Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кровать
© ru.freepik.com is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 9:24

Бюджетный "шелк": все, что нужно знать о ткани полисатин, прежде чем купить постельное белье

Знакомая ситуация: заходишь в отдел текстиля, видишь комплект, который блестит как шёлк и обещает роскошный отдых, а ценник шепчет о бюджетном массмаркете. В сезон активных скидок или при обновлении интерьера своими руками легко купиться на такой глянец. Однако, придя домой, через пару ночей можно обнаружить, что ткань "парит", электризуется, а тело скользит по поверхности, словно на катке. Полисатин — это один из самых неоднозначных героев рынка постельного белья, чья репутация строится на строгом балансе между ценой и физическим комфортом.

"Полисатин часто привлекает покупателей визуальной яркостью, что важно при быстрой организации уюта. Однако при проектировании жилья важно учитывать материал с точки зрения эстетики и функционала. Если мы создаем функциональное пространство, нужно понимать, что искусственные волокна не обеспечат той же тактильной радости, что и натуральные ткани в долгосрочной перспективе".

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Что скрывается за названием

Полисатин — это не вид волокна, а особенная технология плетения нитей. Производители используют способ, позаимствованный у классического сатина, но вместо чистого хлопка в дело идут нити с добавлением полиэстера. Именно это переплетение создает характерный блеск и гладкость лицевой стороны, которые так эффектно смотрятся в каталогах или при сборах гардеробной в маленькой квартире.

Важно понимать, что изнанка материала всегда остается более матовой и шероховатой, чем "лицо". Это не дефект производства, а прямое следствие технологии. Если вы ищете что-то для гостевой спальни или временного использования, визуальные характеристики полисатина могут оказаться даже выигрышными по сравнению с недорогой бязью.

Химия состава: хлопок против полиэстера

Главная загадка полисатина кроется в процентном соотношении компонентов. На этикетке могут быть указаны любые пропорции, но в подавляющем большинстве случаев синтетика преобладает, иногда доходя до 80% состава. Чем выше содержание полиэстера, тем прочнее ткань на разрыв и ниже ее цена, но тем хуже происходит теплообмен во время сна.

Комфортным считается вариант, где содержание натуральных волокон достигает хотя бы 35-40%. Такое полотно куда лучше впитывает влагу и не создает парникового эффекта, типичного для дешевого синтетического белья. Если вы планируете обустраивать спальное место, где важно выбирать размер кровати с учетом долгосрочного комфорта, внимательно читайте состав перед покупкой.

Ощущения в быту и долговечность

С точки зрения практичности полисатин практически непобедим в бюджетном сегменте. Он не дает усадки после стирки, не требует глажки и практически не теряет яркости рисунка даже после пятидесяти стирок. Для владельцев недвижимости под аренду, которые уже знают, как защитить свои права и минимизировать расходы на обновление бытовых предметов, такой текстиль становится настоящей находкой.

Тем не менее, физические ощущения на такой постели значительно отличаются от привычного хлопка. Ткань может электризоваться, а летом — провоцировать перегрев. Многие пользователи отмечают, что со временем, после года или двух интенсивной эксплуатации, поверхность начинает терять былую гладкость и может покрываться мелкими катышками. Как рассказали в онлайн-издании, такие нюансы делают материал идеальным временным решением, но едва ли подойдут для использования в качестве основного комплекта на долгие годы.

"При работе с недвижимостью премиального класса или даже при простых ремонтах, важность качественных материалов выходит на первый план. Строительство и дооснащение жилья требуют предсказуемых решений, где бюджет не вступает в конфликт с удобством эксплуатации. Полисатин уместен там, где нужна высокая износостойкость, иначе любые вложения в комфорт быстро обесценятся".

Строитель Артём Кожин

FAQ

Можно ли стирать полисатин как обычный хлопок?
Да, ткань крайне неприхотлива, она отлично переносит любые режимы стирки и не требует деликатного ухода.

Сколько служит такой комплект?
При интенсивном использовании полисатин сохраняет цвет и форму до двух лет, после чего может появиться износ поверхности.

Проверено экспертом: строитель Артём Кожин

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet