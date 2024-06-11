Компания Polymetal (сменит своё название на Solidcore Resources) не собирается выплачивать дивиденды в ближайшие несколько лет. Это связано с тем, что компания занята строительством Иртышского ГМК — автоклавного комплекса в Казахстане и в него инвестируются значительные средства.

Стоимость проекта оценивается в 800 миллионов долларов. Мощность предприятия составит 250–300 тысяч тонн концентрата в год, а выпуск золота — около 15 тонн. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на второе полугодие 2027 года.

Наибольший объём инвестиций придётся на 2026 год — 300 миллионов долларов, из которых 233 миллиона будет направлено на строительство автоклава. В 2025 году компания планирует инвестировать 256 миллионов долларов, из которых 155 миллионов — в автоклав.

Компания прогнозирует, что в 2024 году производство составит 475 тысяч унций, а к 2027–2029 годам увеличится до 510–520 тысяч унций.

Известно, что в ближайшие годы Polymetal будет рассматривать активы в Казахстане и Таджикистане, где у компании уже есть часть активов, а также в Узбекистане, Азербайджане, Омане и Саудовской Аравии.

Фото: Dshirokov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)