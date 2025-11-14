Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с сухой кожей губ
Девушка с сухой кожей губ
© https://ru.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:31

Менструации стали редкими: списывала всё на усталость, пока один признак не открыл глаза

Раннее лечение СПКЯ предотвращает осложнения, подчеркивает Кристал Томас-Уайт

Организм человека — это сложная система, в которой даже небольшие колебания гормонов могут вызвать цепную реакцию. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - одно из таких состояний. Оно поражает миллионы людей репродуктивного возраста, но распознать его бывает непросто. Часто первые тревожные сигналы воспринимаются как обычные сбои цикла, стресс или последствия неправильного питания.

"Люди с СПКЯ имеют повышенный уровень андрогенов — гормонов, которые могут нарушить овуляцию и менструальный цикл", — пояснила старший научный сотрудник компании Evvy Кристал Томас-Уайт.

СПКЯ — не просто гинекологическая проблема. Это комплексное нарушение, влияющее на обмен веществ, настроение и даже внешний вид.

Что происходит в организме

По словам врача семейной медицины Бет Оллер, при СПКЯ в яичниках формируются многочисленные мелкие кисты, которые препятствуют нормальному выходу яйцеклеток. В результате овуляция может отсутствовать, а цикл становится нерегулярным.

"При СПКЯ множественные мелкие фолликулы располагаются вдоль края яичника, что мешает регулярной овуляции", — сказала Оллер.

Накопление андрогенов вызывает дисбаланс: изменяется работа сальных желез, растёт уровень инсулина, нарушается метаболизм. Это приводит к целой цепочке симптомов — от акне до трудностей с зачатием.

Основные признаки СПКЯ

  1. Нерегулярные менструации

Если между циклами проходит больше 35 дней, а месячные становятся редкими или, наоборот, затяжными, стоит задуматься о гормональной проверке. При СПКЯ месячные могут приходить 6-8 раз в год или вовсе исчезнуть.

"У большинства людей с СПКЯ менструации нерегулярны, и это одно из первых, что обращает на себя внимание", — отметила Оллер.

  1. Усиленный рост волос

Избыток тестостерона может вызвать гирсутизм - появление тёмных и жёстких волос на лице, груди, животе и спине. Это один из самых заметных внешних симптомов.

  1. Истончение волос на голове

Парадоксально, но при повышенных андрогенах может наблюдаться и обратный эффект — выпадение волос по мужскому типу. Обычно это выражается в истончении по линии пробора или на макушке.

  1. Проблемы с зачатием

Из-за отсутствия регулярной овуляции забеременеть при СПКЯ бывает сложно. Нередко диагноз ставится именно в момент, когда человек обращается за помощью из-за бесплодия.

"Многие узнают о наличии СПКЯ только тогда, когда начинают планировать беременность", — сказала Оллер.

  1. Акне и жирная кожа

Повышенная выработка кожного сала под действием андрогенов часто вызывает высыпания, особенно на подбородке, груди и спине. Эти акне могут сохраняться и во взрослом возрасте.

"У пациентов с СПКЯ акне более стойкое и тяжёлое, чем у подростков", — отметила доцент Университета Эмори Хизер Хипп.

  1. Изменения на коже

Некоторые люди замечают папилломы - маленькие кожные наросты, чаще всего на шее или в подмышках. Также может появляться потемнение кожи (акантоз) в этих зонах из-за повышенного уровня инсулина.

  1. Семейная предрасположенность

Генетика играет немалую роль. Если у матери или сестры диагностирован СПКЯ, риск развития заболевания выше.

"Сильная семейная история диабета также может указывать на предрасположенность к СПКЯ", — подчеркнула Хипп.

  1. Колебания веса

По статистике, около 80% людей с СПКЯ испытывают трудности с контролем веса. Это связано с инсулинорезистентностью — состоянием, при котором организм хуже реагирует на инсулин, и уровень сахара повышается.

  1. Проблемы со сном и настроением

Бессонница, тревожность и депрессия часто сопровождают СПКЯ. Причины — как гормональные, так и психологические: усталость от симптомов, акне, проблемы с фертильностью.

"Женщины с СПКЯ чаще страдают тревожными расстройствами и депрессией", — отметила Оллер.

Сравнение симптомов СПКЯ и других состояний

Симптом

СПКЯ

Гормональный сбой

Стресс

Нерегулярные месячные

Часто

Возможны

Возможны

Акне

Устойчивое, на лице и спине

Временное

Редко

Выпадение волос

На макушке

Нет

Нет

Усталость

Часто

Часто

Часто

Невозможность забеременеть

Часто

Иногда

Нет

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать нерегулярные месячные на стресс.
    Последствие: поздняя диагностика и осложнения.
    Альтернатива: обратиться к гинекологу и сдать гормональные анализы.
  • Ошибка: лечить акне только косметикой.
    Последствие: симптом возвращается.
    Альтернатива: пройти эндокринное обследование.
  • Ошибка: резко снижать вес диетами.
    Последствие: усугубление гормонального дисбаланса.
    Альтернатива: питание по принципам низкого гликемического индекса и умеренные нагрузки.

А что если СПКЯ не лечить?

Игнорирование симптомов может привести к хроническим осложнениям — диабету 2 типа, гипертонии, бесплодию и метаболическому синдрому. При этом ранняя диагностика и терапия позволяют стабилизировать состояние и даже восстановить фертильность.

"Важно найти врача, который поможет диагностировать и лечить заболевание", — подчеркнула Томас-Уайт.

Как действовать

  1. Обратитесь к гинекологу-эндокринологу.
    Назначат анализы на уровень андрогенов, инсулина и УЗИ яичников.
  2. Следите за питанием.
    Исключите избыток сахара и переработанных продуктов.
  3. Будьте активны.
    Умеренные тренировки помогают регулировать уровень инсулина.
  4. Следите за сном.
    Недосып усугубляет гормональные сбои.
  5. Не бойтесь терапии.
    Врач может назначить препараты для восстановления цикла или овуляции.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы

Минусы

Повышает шанс естественного зачатия

Требует комплексного обследования

Позволяет стабилизировать вес

Возможны побочные эффекты от терапии

Улучшает состояние кожи и волос

Психологическая нагрузка

Предотвращает диабет и гипертонию

Требует регулярного наблюдения

FAQ

Как отличить СПКЯ от временного гормонального сбоя?
При СПКЯ симптомы хронические и проявляются комплексно: нерегулярные месячные, акне, гирсутизм, колебания веса.

Можно ли вылечить СПКЯ полностью?
Полностью — нет, но при правильном подходе можно добиться стойкой ремиссии и нормализовать цикл.

Помогает ли потеря веса?
Да, даже снижение массы тела на 5-10% улучшает чувствительность к инсулину и восстанавливает овуляцию.

Мифы и правда

  • Миф: СПКЯ встречается только у женщин с избыточным весом.
    Правда: заболевание может быть и у худых людей — вес не определяющий фактор.
  • Миф: если нет кист, значит, нет СПКЯ.
    Правда: кисты — не обязательный признак; важнее гормональные изменения.
  • Миф: СПКЯ делает беременность невозможной.
    Правда: с лечением и правильной поддержкой зачатие абсолютно реально.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Синяки без травм возникают при хрупкости сосудов, объясняет врач Людмила Лапа сегодня в 17:33
Ноги покрылись мелкими синяками — давление и кровь могут быть в опасном режиме

Если синяки возникают сами по себе — без ударов и травм — это повод не списывать всё на "тонкие сосуды", а обратиться к врачу. Иногда такие симптомы предупреждают о серьезных нарушениях в организме.

Читать полностью » В деловом стиле ограничивают яркие аксессуары, модельер Калошина сегодня в 16:57
Добавила в строгий образ один яркий акцент — и коллеги ахнули: работает даже в консервативных компаниях

Как деловой стиль стал гибким, но не потерял дисциплину, и почему один и тот же костюм в разных офисах может восприниматься совершенно по-разному.

Читать полностью » Желтоватые пятна на веках могут быть признаком высокого холестерина — дерматологи сегодня в 16:27
Глаза первыми выдают высокий холестерин: один маленький знак указывает на скрытую проблему

Незаметные изменения в теле могут рассказать о повышенном холестерине задолго до анализов. Узнайте, какие сигналы важно не пропустить.

Читать полностью » Лёгкая текстура масла чиа не утяжеляет тонкие волосы — трихологи сегодня в 15:13
Волосы ломались и пушились — пока не нанесла это масло: результат поразил уже через неделю

Масло семян чиа способно укреплять волосы, снижать сухость кожи головы и возвращать натуральный блеск — без тяжёлых средств и агрессивных процедур.

Читать полностью » Кардамон вызывает дискомфорт при избытке употребления, медицинский журналист Давыдов сегодня в 15:11
Попробовала кардамон в выпечке — и поняла, почему эту специю считают особенной

Почему кардамон так ценят в кухне и зачем его добавляют в напитки и блюда? Разбираемся, что реально известно о влиянии пряности на организм и когда она может быть особенно уместна.

Читать полностью » Ольга Ватолина: школьники могут отсутствовать без справки до 5 дней сегодня в 14:12
Думала, что всегда нужно получать справку, но теперь понимаю, как просто сообщить о болезни в первые 5 дней

В Беларуси школьники могут быть дома до пяти дней без справки о болезни. Врач объяснила, как это работает и что нужно делать в случае продолжительной болезни.

Читать полностью » ВПЧ передается половым путем и может вызвать рак шейки матки — советы врачей сегодня в 14:01
Стала следить за своим здоровьем и регулярно прохожу ПАП-тест — вот как это помогает мне контролировать ВПЧ

ВПЧ — это не только распространённая инфекция, но и серьёзная угроза здоровью, если не принимать меры. Узнайте, как защититься от вируса с помощью вакцинации и регулярных обследований.

Читать полностью » Врач Атаманова: интервальная ходьба помогает сжигать калории более эффективно сегодня в 13:46
Начала делать интервальную ходьбу — и вот как она помогла мне сжигать больше калорий

Как интервальная ходьба помогает эффективно сжигать калории? Врач рассказала, как правильно выполнять эту тренировку.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Рубин на серьгах Кейт Миддлтон связали с рождением принца Джорджа — Page Six
Еда
Салат с тунцом без майонеза создаёт лёгкую питательную основу — кулинары
УрФО
В Челябинске на 7,5% увеличился спрос на автомобили, лидируют LADA и Solaris — Авито Авто
Красота и здоровье
Дерматолог Нада Эльбулук: аллергия на косметику может появиться внезапно
Питомцы
В 2025 году россияне стали активнее покупать умные игрушки для домашних питомцев
Туризм
От Крыма до горных озер: как не ошибиться на пути к Бадукским озерам и не упустить главное
Спорт и фитнес
Специалисты подтвердили, что йога помогает снизить болевой синдром при сколиозе
Спорт и фитнес
Баттерфляй: как освоить технику плавания и улучшить выносливость — тренер Акиньшин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet