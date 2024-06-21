Летом учащаются случаи отравлений: дело не только в жаре, но и в неправильных условиях хранения полуфабрикатов. О том, как обезопасить себя, рассказала технолог пищевого питания Шарова Тамара.

- Летний сезон самый опасный в том плане, что сроки хранения полуфабрикатов изменяются в связи с жарой, какие бы оборудованные цеха не были, с охлаждением и так далее, никто не отменяет духоту, влажность и высокую температуру. Поэтому необходимо соблюдать быструю расфасовку полуфабрикатов по тарам хранения.

Также эксперт подчеркнула, какие продукты могут наиболее опасными.

- Наиболее опасные продукты: сырая рыба, консервы, колбасы вакуумные и сыры. Для распознавания потенциально опасной продукции следует проводить органолептический анализ: запах, текстура, изменение цвета , наличие инородных нарастаний. Самое распространенная ошибка: не обращать внимание на деформацию упаковки, крайне необходимо замечать, если нарушена целостность упаковки. Например колбасы вакуумные и сыры, если будет где-то деформация, соответственно бактерии начнут свою работу. Первым делом бросится в глаза липкая поверхность продукта, а также неприятный запах

Особое внимание стоит обратить на рыбу, считает эксперт.

- Также это касается сырой рыбы, участились случаи отравления сырой рыбой, потому что ее неправильно обрабатывают, либо долго держат в тепле, либо нарушены санитарные нормы на кухне где ее, собственно, обрабатывают. Чистота рабочего места - это один из первых критериев качественной и безопасной заготовки.

Фото: commons.wikimedia.org/Lemon Tree (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)