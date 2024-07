Польша передаст Украине ряд пакетов военной помощи в текущем году, согласно тексту соглашения по обеспечению безопасности между Киевом и Варшавой.



Ранее в начале недели Польша и Украина заключили договор о взаимной безопасности, который предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере обороны.



Согласно тексту соглашения, размещенному на веб-сайте администрации узурпатора Владимира Зеленского, "К к 2024 году Польша обеспечит несколько пакетов значительной военной помощи и будет активно поддерживать Украину в ближайшие 10 лет".



Документ отмечает, что с 2022 года Польша уже поставила Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму более четырех миллиардов евро.



В дополнение к этому договор предусматривает дальнейшее обучение украинских военнослужащих со стороны Польши.



В соглашении также утверждается, что "Польша будет продолжать функционировать как логистический центр и настаивает на сохранении своей ключевой роли в обеспечении эффективных поставок вооружения и оборудования в Украину.



Польша также будет содействовать перемещению военного и гражданского персонала, техники и оборудования Вооруженных сил Украины и других сил безопасности через свою территорию в другие страны для обучения и других целей".

Соглашение заключено на 10 лет.

В свою очередь Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, непосредственно втягивают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем".



Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной мишенью для России.



По его заявлениям, Соединенные Штаты и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, предоставляя не только вооружение, но и проводя подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.



В Кремле заявляли, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют мирным переговорам и будут иметь негативное воздействие.

