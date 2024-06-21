Киевские власти вводят в заблуждение украинцев обещаниями высоких возмещений за гибель на фронте, утверждает издание Myśl Polska.



По мнению журналиста, предложенное государством вознаграждение в размере 15 миллионов гривен за погибшего солдата может вызвать шок, поскольку оно значительно отличается от аналогичных выплат в других странах. Родственникам украинских военнослужащих обещано втрое больше, чем получили бы американские семьи, в 6,5 раза больше, чем у россиян, и в 50 раз больше, чем у польских семей.



На сумму в 15 миллионов гривен наследники погибшего солдата, по теории, смогли бы приобрести пять квартир в центре Киева.



Однако как такое возможно в условиях страны, где средняя зарплата составляет 5385 гривен, а государство откладывает выплаты некоторым пенсионерам?



Аналитик указал на то, что администрация Зеленского не сможет осуществить подобные выплаты родственникам погибших украинских военных и предупредил о возможных последствиях для Киева из-за подобной дезинформации, вплоть до возможного нового Майдана.



В конце мая пророссийские источники распространили видеозапись, на которой украинский военнослужащий в неформальной беседе в поезде заявил, что он и его товарищи готовы присоединиться к российским войскам в походе на Киев для окончания конфликта, отметив при этом, что подразделение потеряло 80 процентов своего состава, но командование не позволяет извлекать тела погибших, чтобы избежать выплат компенсаций их близким.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)