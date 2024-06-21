Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
Киев обманывает украинцев, обещая им компенсации за гибель на фронте
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:59

Киев обманывает украинцев, обещая им компенсации за гибель на фронте

Киевские власти вводят в заблуждение украинцев обещаниями высоких возмещений за гибель на фронте, утверждает издание Myśl Polska.

По мнению журналиста, предложенное государством вознаграждение в размере 15 миллионов гривен за погибшего солдата может вызвать шок, поскольку оно значительно отличается от аналогичных выплат в других странах. Родственникам украинских военнослужащих обещано втрое больше, чем получили бы американские семьи, в 6,5 раза больше, чем у россиян, и в 50 раз больше, чем у польских семей.

На сумму в 15 миллионов гривен наследники погибшего солдата, по теории, смогли бы приобрести пять квартир в центре Киева.

Однако как такое возможно в условиях страны, где средняя зарплата составляет 5385 гривен, а государство откладывает выплаты некоторым пенсионерам?

Аналитик указал на то, что администрация Зеленского не сможет осуществить подобные выплаты родственникам погибших украинских военных и предупредил о возможных последствиях для Киева из-за подобной дезинформации, вплоть до возможного нового Майдана.

В конце мая пророссийские источники распространили видеозапись, на которой украинский военнослужащий в неформальной беседе в поезде заявил, что он и его товарищи готовы присоединиться к российским войскам в походе на Киев для окончания конфликта, отметив при этом, что подразделение потеряло 80 процентов своего состава, но командование не позволяет извлекать тела погибших, чтобы избежать выплат компенсаций их близким.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Орлов: Европейские участники НАТО лишены политической свободы

Орлов: Европейские участники НАТО лишены политической свободы

Владимир Орлов, военный эксперт, председатель Совета МОО "Вече" ﻿о возможности раскола в НАТО ﻿из-за Украины.

Читать полностью
ЕС введет санкции против ХАМАС и изралитян

ЕС введет санкции против ХАМАС и изралитян

Европейский союз готовит новые меры против ХАМАС и жителей израильских поселений, объявил журналистам в Брюсселе авторитетный представитель ЕС.

Читать полностью

Общество

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Специалист рассказала, какие полуфабрикаты наиболее опасны.

Читать полностью
Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью

Новости