Польша выступила с инициативой организации военных учений по установке мин в акватории Балтики. Об этом проинформировал общественность заместитель руководителя оборонного ведомства Польши Павел Залевский.
Представитель Министерства обороны сообщил о намерении усилить обороноспособность государств Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря. Залевский отметил, что накануне саммита НАТО он поставил свою подпись под документом о намерениях, касающимся коллективного приобретения морских мин и проведения учений военно-морских подразделений по их размещению.
Информационное агентство PAP передало слова главы польского оборонного ведомства Владислава Косиняка-Камыша, который прокомментировал подписание вышеупомянутого документа. Министр подчеркнул, что после вступления в ряды НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море по сути превратилось во внутренний водоем альянса.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Richard Moore.
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