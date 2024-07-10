Польша выступила с инициативой организации военных учений по установке мин в акватории Балтики. Об этом проинформировал общественность заместитель руководителя оборонного ведомства Польши Павел Залевский.

Представитель Министерства обороны сообщил о намерении усилить обороноспособность государств Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря. Залевский отметил, что накануне саммита НАТО он поставил свою подпись под документом о намерениях, касающимся коллективного приобретения морских мин и проведения учений военно-морских подразделений по их размещению.

Информационное агентство PAP передало слова главы польского оборонного ведомства Владислава Косиняка-Камыша, который прокомментировал подписание вышеупомянутого документа. Министр подчеркнул, что после вступления в ряды НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море по сути превратилось во внутренний водоем альянса.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Richard Moore.