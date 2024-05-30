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Польша собирается применять запрещенное оружие против РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:16

Польша собирается применять запрещенное оружие против РФ

Польше следует выйти из Оттавского соглашения о запрете противопехотных мин и приступить к их производству, с целью защиты от "российской угрозы", сообщил депутат сейма Михал Дворчик онлайн-изданию Defence 24.

Политик отметил, что в случае серьезного рассмотрения угрозы со стороны России и стремлении подготовить границы к обороне, необходимо выйти из Оттавского соглашения, создать запасы мин и быть готовыми к их эффективному применению.

Михал Дворчик утверждает, что данное действие следует осуществить как можно скорее, поскольку наладка производства большого количества противопехотных мин потребует значительного времени.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новой стратегии обороны под названием "Восточный щит", направленной на укрепление безопасности приграничных территорий с Россией и Белоруссией. На реализацию данного проекта планируется выделить более двух миллиардов долларов.

В последние годы Москва отмечает увеличивающуюся активность НАТО у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии".

В то же время в Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы для кого-либо, но обязана защищать свои интересы от действий, которые могут быть потенциально опасными для нее.

Фото: commons.wikimedia.org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

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