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Польша имеет европейский ордер на арест Шмидта
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:10

Польша имеет европейский ордер на арест Шмидта

Прокуратура Польши заявляет о наличии ордера на арест судьи Томаша Шмидта.

Прокуратура сообщает, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Шмидта.

Сам Шмидт ранее выехал в Белоруссию.

Фото: www.youtube.com/Информационное агентство БелТА (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license) ﻿

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