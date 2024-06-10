Государственная бюро расследований Украины проводит расследование в отношении близких родственников бывших исполнительных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака по подозрению в уклонении от уплаты налогов, как сообщается в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале государственного бюро расследований (ГБР) Украины.