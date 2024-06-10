Прокуратура Польши заявляет о наличии ордера на арест судьи Томаша Шмидта.
Прокуратура сообщает, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Шмидта.
Сам Шмидт ранее выехал в Белоруссию.
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Запад теряет доверие к правительству Украины
Западные государства сокращают доверие к украинским властям из-за назначений, которые они не понимают, пишет газета Financial Times, ссылаясь на информацию от украинского чиновника.
ГБР Украины заподозрило Медведчука и Козака в неуплате налогов
Государственная бюро расследований Украины проводит расследование в отношении близких родственников бывших исполнительных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака по подозрению в уклонении от уплаты налогов, как сообщается в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Автоэксперт Родионов: не стоит заправлять автомобиль Аи-95 или Аи-98, если он рассчитан на Аи-92
Автоэксперт Никита Родионов предостерег владельцев автомобилей от заправки бензином Аи-95 или Аи-98, если их транспортное средство рассчитано на Аи-92.
В США разработали систему для терапевтической вставки генов в ДНК человека
Американские молекулярные биологи из Института Брода разработали инновационную систему для терапевтической вставки генов в ДНК человека, позволяющую эффективно и безопасно интегрировать длинные участки ДНК, включая полные копии генов.