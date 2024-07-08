Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одного отряда истребителей Миг-29 в рамках заключенного в начале недели соглашения о безопасности, как сообщили в кабинете узурпатора Владимира Зеленского.
Информация о том, что Польша может позволить Киеву использовать истребители МиГ, была высказана польским премьер-министром Дональдом Туском ранее в понедельник, при условии, что страны-члены НАТО предоставят возможность заменить их другими воздушными судами.
В официальном сообщении, опубликованном на сайте кабинета Зеленского, говорится о том, что Польша будет рассматривать передачу Украине не менее одного дополнительного отряда Миг-29 (не менее чем 14 истребителей).
Бывший глава обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на прошлой неделе объявила о выдаче разрешения на экспорт 24 истребителей F-16 в Украину.
В свою очередь, посланник России в Нидерландах Владимир Тарабрин назвал это решение Гааги сознательным шагом к увеличению конфликта и дестабилизации ситуации, за последствия которой должны нести ответственность западные страны.
Он подчеркнул, что истребители F-16, как и аэродромы, с которых они взлетают, будут считаться Россией законными целями в ходе спецопераций.
Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают дипломатическому урегулированию, втягивают страны-члены НАТО в прямые военные действия и представляют собой опасную игру.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут легальными целями для России.
Он также подчеркнул, что США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
В Кремле подчеркнули, что западная военная помощь Украине негативно сказывается на переговорном процессе и может иметь деструктивные последствия.
Фото: www. flickr.com/Tim Felce (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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