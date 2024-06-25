Польша укрепила охрану своей границы с Белоруссией при помощи военной жандармерии, как было оглашено в соцсетях.



Солдаты военной жандармерии уже начали осуществлять службу на польско-белорусской границе в соответствии с официальным сообщением.



Жандармы будут заниматься патрулированием, контролем за поведением групп людей, а также обучением работников других служб, отвечающих за безопасность границы, как было пояснено в сообщении жандармерии.



Кроме пограничников и солдат военной жандармерии, границей с Белоруссией также охраняются несколько тысяч военнослужащих из Вооруженных Сил Польши и полицейских.



В последнее время польские пограничники практически ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за железным забором на границе с Белоруссией. Чаще всего это проявляется в бросании камней и веток в сторону польских силовиков.



Ежедневно около 200 человек пытаются прорваться через заграждение. В начале июня один из нелегальных мигрантов, стремясь пересечь польско-белорусскую границу, нанес ножевое ранение польскому солдату, который умер через несколько дней.

Фото: www.flickr.com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)