Показные опасения Польши по поводу вторжения России на самом деле преследуют цель сплочения разваливающегося НАТО против единого врага, — заявил журналисту Newsinfo Коновалов Иван, политолог, военный эксперт.

"У Польши другие опасения. У Польши опасения, что скоро развалится НАТО. И вот такими действиями она бывает скрепой в этой действительно уже пережившей себя организации, в которой центростремительные силы набирают оборот", — ответил Коновалов по поводу опасений Польши насчет нападения России.

По мнению эксперта НАТО сегодня существенно отличается от того, каким оно было во времена холодной войны. А Польша осознает, что без этого альянса она не сможет существовать. Поэтому членство в НАТО крайне выгодно для страны с политической, военной и финансовой точек зрения.

Польша получает существенные экономические и политические преимущества от нагнетания напряженности. Во-первых, это значительные финансовые вложения в присутствие сил США и НАТО в стране. Во-вторых, большая часть польских военных проектов финансируется через НАТО.

"Поведение польского руководства в определенном смысле отвечает чаяниям руководства НАТО, но для Германии и Франции, например, это исторически выглядит, как когда-то Черчилль назвал Польшу "гиеной Европы". Это гиенское поведение как было, так и осталось именно таким. А ненависть к России — это уже исторически сложившийся фактор, который они тоже реализуют", — заявил Иван Коновалов.

Экспер не считает, что кто-либо из соседей по НАТО смотрит на поведение Польши с одобрением, однако поделать с этим никто ничего не может.

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