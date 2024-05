Министр внешних дел Польши Радослав Сикорский утверждает в беседе с итальянским изданием Repubblica, что российские власти, по его мнению, стоят за отправкой мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву.



Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск уже заявлял, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе, вероятно, стоит Россия, но не подтверждал свои слова доказательствами.



По словам главы МИД Польши, это люди, которых вербуют и стимулируют в Эфиопии и других странах для приезда в Москву через Ближний Восток. После этого их направляют в Белоруссию и принуждают пересечь границу. Однако не были представлены конкретные доказательства.



Сикорский оценивает ситуацию с мигрантами как "организованное нападение на Европейский союз". Он выразил мнение, что на восточной границе Польши происходит организованный наплыв на Евросоюз. По его словам, 90% людей, пытающихся пересечь границу между Белоруссией и Польшей, обладают визой России в паспорте. Министр также подчеркнул, что Женевская конвенция, направленная на защиту прав беженцев, была призвана для применения к индивидуальным личностям, а не для миллионов людей.





"На другом берегу Средиземного моря живет миллиард человек, которые хотели бы проживать именно здесь, а не в других местах. Можем ли мы принять столько людей? Возможно. Нет никакого абсолютного права на проживание в месте, где вы хотите. Если бы оно существовало, паспорта и визы были бы необязательны", — отметил Сикорский.



В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о увеличении числа задержанных нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границах с Белоруссией и обвиняли Минск в провоцировании миграционного кризиса. Сторона Белоруссии категорически отвергала такие обвинения.

Пограничники Белоруссии утверждали о насильственной депортации мигрантов со стороны стран Евросоюза на территорию Белоруссии, а также об обнаружении тел беженцев, пострадавших от таких действий со стороны соседних стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем заявлении апреля рассказывал о "ужасной" ситуации после схода снега на границе, где были обнаружены тела мигрантов. Кроме того, он называл тех, кто убивает и выбрасывает беженцев на белорусскую территорию, "негодяями".

