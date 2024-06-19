Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
В Польше обвиняют российских хакеров в срыве трансляции Евро-2024
  1. Главная
  2. Мир
  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:40

В Польше обвиняют российских хакеров в срыве трансляции Евро-2024

Российских хакеры провели массовую кибератаку, целью которой было помешать болельщикам смотреть матч сборной Польши на Евро-2024, — Заявил Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский.

По словам Ошевского, в воскресенье, 16 июня, сразу после начала трансляции игры с Нидерландами, произошла атака на интернет-сервисы местного телевидения. Это была DDoS-атака, направленная на блокировку доступа к трансляции матча для польских зрителей. Ольшевский утверждал, что все улики указывают на Россию, однако не представил никаких доказательств.

Несмотря на атаку, польским властям удалось быстро восстановить доступ к трансляции.

В дебютном матче группы D сборная Польши потерпела поражение от Нидерландов со счетом 1:2. Польские футболисты открыли счет в первом тайме, но голландцы сравняли счет и одержали победу во втором тайме.

Фото: From Wikimedia Commons/ Christiaan Colen (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Между Россией и КНДР подписан договор о помощи в случае военной агрессии

Между Россией и КНДР подписан договор о помощи в случае военной агрессии

По словам президента России Владимира Путина, подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае агрессивных военных действий против одной из сторон.

Читать полностью
Путин: РФ и КНДР выступают против политически ангажированных санкций

Путин: РФ и КНДР выступают против политически ангажированных санкций

После переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин высказал мнение против политически ангажированных санкций, которые он считает лишь негативно воздействующими на международную обстановку.

Читать полностью

Общество

Бутилированная вода: обман или польза

Бутилированная вода: обман или польза

Специалист рассказал, в чем разница между водопроводной и бутилированной водой.

Читать полностью
ФАС планирует начать регулирование соцсетей

ФАС планирует начать регулирование соцсетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует разработать критерии антимонопольного регулирования для цифровых платформ, не участвующих в прямых финансовых операциях, таких как социальные сети и видеохостинги.

Читать полностью

Новости