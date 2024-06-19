Российских хакеры провели массовую кибератаку, целью которой было помешать болельщикам смотреть матч сборной Польши на Евро-2024, — Заявил Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский.

По словам Ошевского, в воскресенье, 16 июня, сразу после начала трансляции игры с Нидерландами, произошла атака на интернет-сервисы местного телевидения. Это была DDoS-атака, направленная на блокировку доступа к трансляции матча для польских зрителей. Ольшевский утверждал, что все улики указывают на Россию, однако не представил никаких доказательств.

Несмотря на атаку, польским властям удалось быстро восстановить доступ к трансляции.

В дебютном матче группы D сборная Польши потерпела поражение от Нидерландов со счетом 1:2. Польские футболисты открыли счет в первом тайме, но голландцы сравняли счет и одержали победу во втором тайме.

Фото: From Wikimedia Commons/ Christiaan Colen (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)