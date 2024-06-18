Польские фермеры решили разбросать свиной навоз около границы с Белоруссией, дабы испугать мигрантов из государств, где главной религией является ислам. О произошедшем написала организация Общепольский протест фермеров на своей официальной странице в социальных сетях.

Польская пограничная служба ежедневно делится информацией об опасных выходках мигрантов в сторону государства. Всё это происходит на границе с государством в Восточной Европе — Белоруссией. Враждебно настроенные люди каждый день решительно атакуют укреплённое ограждение. Порой количество нарушителей может доходить до двух сотен человек.

Представители правоохранительных органов Польши заявляют, что ежедневно им приходится уворачиваться от палок и булыжников. Не так давно один из правонарушителей оставил ножевое ранение одному из сотрудников пограничной службы в тот момент, когда незаконно пересекал границу. Спустя пару дней поляк погиб.

По этой причине, дабы остановить незаконные действия представителей мусульманской культуры, часть земель на приграничной территории отныне поливается навозом животных. Фермеры надеются, что из-за свиного содержимого на земле мусульмане не смогут пересечь территорию, чтобы не идти против своей религии. Один из участников заявил, что все действия будут выполнены, опираясь на закон. Также он добавили, что фермеры продемонстрируют властям, как нужно охранять своё государство.

Фото: Frank Vincentz (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)