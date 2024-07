Министерство национальной обороны Польши анонсировало подписание соглашения в рамках нового проекта космической разведки (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS) во время предстоящего саммита НАТО.

Вице-премьер и руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш планирует скрепить подписью документ о присоединении страны к данной инициативе на встрече в Вашингтоне.

Участие в проекте обеспечит польским вооруженным силам доступ к разведывательным данным других членов альянса.

Основная цель APSS заключается в повышении ситуационной осведомленности как в структурах НАТО, так и среди стран-участниц.

Инициатива была запущена в 2023 году шестнадцатью государствами-членами, к которым позже присоединились Финляндия и Швеция, ныне полноправные члены альянса.

Польское оборонное ведомство также обозначило ключевые темы предстоящего саммита. Среди них: наращивание потенциала сдерживания и обороны, совершенствование систем противовоздушной и противоракетной обороны союзников, увеличение оборонных расходов.

Особое внимание будет уделено вопросу постоянной и масштабной финансовой поддержки Украины, которая должна быть справедливо распределена между всеми членами Североатлантического альянса.

