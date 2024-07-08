Министерство национальной обороны Польши анонсировало подписание соглашения в рамках нового проекта космической разведки (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS) во время предстоящего саммита НАТО.
Вице-премьер и руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш планирует скрепить подписью документ о присоединении страны к данной инициативе на встрече в Вашингтоне.
Участие в проекте обеспечит польским вооруженным силам доступ к разведывательным данным других членов альянса.
Основная цель APSS заключается в повышении ситуационной осведомленности как в структурах НАТО, так и среди стран-участниц.
Инициатива была запущена в 2023 году шестнадцатью государствами-членами, к которым позже присоединились Финляндия и Швеция, ныне полноправные члены альянса.
Польское оборонное ведомство также обозначило ключевые темы предстоящего саммита. Среди них: наращивание потенциала сдерживания и обороны, совершенствование систем противовоздушной и противоракетной обороны союзников, увеличение оборонных расходов.
Особое внимание будет уделено вопросу постоянной и масштабной финансовой поддержки Украины, которая должна быть справедливо распределена между всеми членами Североатлантического альянса.
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