Польша надеется получить от Соединенных Штатов системы ПВО Patriot, несмотря на изменение направления поставок украинской стороне, сообщило министерство национальной обороны данной страны.



Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США, Джон Кирби, ранее заявил о намерении Вашингтона передать сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в пользу Киева в рамках новой политики "пересмотра" поставок, что предполагает отсрочку выполнения всех контрактов, связанных с зенитно-ракетными комплексами Patriot и NASAMS, для других стран.



Согласно заявлению Министерства обороны Польши, "пересмотр поставок от заказов союзников и стратегических партнеров США не повлияет на готовность наших военных частей. Заключенные контракты для вооруженных сил Польши будут исполнены американской стороной", отмечается в документе.



Тем не менее, военные власти Польши выразили признательность за информацию о возможной задержке определенных поставок из широкого ассортимента вооружений и военной техники, получаемых из США.



Российская сторона считает, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в состояние военного противостояния и рассматриваются как "игра с огнем".



Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, отмечал, что любые грузы, включающие вооружение для Украины, будут восприняты Россией как законную цель.



Согласно его словам, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и проведение подготовительных мероприятий на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.



В рамках высказываний Кремля отмечается, что наращивание военной поддержки Украины со стороны Запада не способствует дипломатическим усилиям и окажет негативное воздействие на переговорный процесс.

Фото: www. dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)