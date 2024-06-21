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Польша ожидает поставки ПВО от США
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:56

Польша ожидает поставки ПВО от США

Польша надеется получить от Соединенных Штатов системы ПВО Patriot, несмотря на изменение направления поставок украинской стороне, сообщило министерство национальной обороны данной страны.

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США, Джон Кирби, ранее заявил о намерении Вашингтона передать сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в пользу Киева в рамках новой политики "пересмотра" поставок, что предполагает отсрочку выполнения всех контрактов, связанных с зенитно-ракетными комплексами Patriot и NASAMS, для других стран.

Согласно заявлению Министерства обороны Польши, "пересмотр поставок от заказов союзников и стратегических партнеров США не повлияет на готовность наших военных частей. Заключенные контракты для вооруженных сил Польши будут исполнены американской стороной", отмечается в документе.

Тем не менее, военные власти Польши выразили признательность за информацию о возможной задержке определенных поставок из широкого ассортимента вооружений и военной техники, получаемых из США.

Российская сторона считает, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в состояние военного противостояния и рассматриваются как "игра с огнем".

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, отмечал, что любые грузы, включающие вооружение для Украины, будут восприняты Россией как законную цель.

Согласно его словам, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и проведение подготовительных мероприятий на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

В рамках высказываний Кремля отмечается, что наращивание военной поддержки Украины со стороны Запада не способствует дипломатическим усилиям и окажет негативное воздействие на переговорный процесс.

Фото: www. dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)

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