Министерство внутренних дел и управление Польши задумали разработать безопасную зашифрованную систему общения, которая даст возможность органам управления и службам спасения действовать в период военных действий, как сообщает газета Rzeczpospolita.



Согласно изложенному в проекте закона о гражданской защите, подготовленном Министерством внутренних дел, было выдвинуто предложение об осуществлении такой инициативы.



Пока нет точной информации о технических аспектах этой системы. Исходная стоимость автономной системы связи, строительство которой может занять до 2034 года, — 3,7 миллиарда злотых (почти 4 миллиарда долларов).



Кроме того, Министерство внутренних дел планирует создание системы предупреждения и информирования населения о возможных опасностях, включая воздушные нападения, согласно информации издания.



В соответствии с сведениями, предполагается охватить всю страну данной системой, включая критически важные объекты инфраструктуры. Она должна обеспечивать быструю передачу информации в режиме реального времени и быть устойчивой к киберугрозам.



Устройства, применяемые для установки данного вида связи, должны быть подтверждены агентством внутренней безопасности или службой военной контрразведки.



Суть заключается в том, чтобы система функционировала даже при повреждении существующих коммуникационных систем, включая возможность использования коротковолновой и спутниковой связи, также отмечает издание.

