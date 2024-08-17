Власти Польши заявили, что могут принять Олимпийские игры в 2040 или в 2044 годах

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна готова организовать Олимпийские игры в 2040 или 2044 годах.

"Польша формально начинает усилия для того, чтобы стать местом проведения Олимпийских игр", — цитирует политика РИА Новости Спорт.

По словам Туска, Польша ранее организовывала крупные спортивные мероприятия, например, чемпионат Европы по футболу 2012 года.

В свою очередь министр спорта и туризма страны Славомир Нитрас заявил, что Польша может организовать соревнования не хуже, чем Франция. Он добавил, что большая часть необходимых инфраструктурных объектов в стране уже есть. Проект будет реализован без проблем.

Напомним, что Олимпийские игры 2024 года прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Фото: flickr.com/Dennis G. Jarvis (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).