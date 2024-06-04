Польские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская — Гребенное" на границе между Украиной и Польшей, как сообщили во вторник представители украинской пограничной службы.



В понедельник таможенная служба Украины заявила о том, что блокировка данного пункта продлится с 4 по 6 июня.



"Передвижение грузовиков на контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская — Гребенное" прекращено. Протестующие не разрешают грузовикам покидать территорию Украины. Однако грузовики могут въезжать на украинскую территорию по заранее установленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, перевозящих гуманитарную помощь, в час", — говорится в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале украинской пограничной службы. Там же отметили, что движение других видов транспорта в обоих направлениях осуществляется в штатном режиме.



Массовые протесты сельскохозяйственных производителей в Польше начались 9 февраля. Аграрии выражают свое недовольство по всей стране, блокируя дороги и подъезды к контрольно-пропускным пунктам на границе с Украиной.



Несколько раз на пограничных переходах неизвестные лица разбрасывали зерно из украинских грузовиков и вагонов. Основные требования протестующих касаются прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу и отказа от экологических планов Европейского союза (так называемого "зеленого курса"), направленных на достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.



Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 18 апреля, что блокировка польско-украинской границы больше не может продолжаться.

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