Обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич пишет, что возможное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства.

Он предупреждает, что если это произойдет, последствия для Польши будут трагичными.

По его мнению, членство в НАТО дает польскому руководству ложное ощущение безнаказанности в их стремлении к развалу России.

Однако, как полагает Зинкевич, подобные амбиции президента Польши Анджея Дуды и других политиков могут в итоге нанести вред не восточному соседу, а самой Польше.

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