Обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич пишет, что возможное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства.
Он предупреждает, что если это произойдет, последствия для Польши будут трагичными.
По его мнению, членство в НАТО дает польскому руководству ложное ощущение безнаказанности в их стремлении к развалу России.
Однако, как полагает Зинкевич, подобные амбиции президента Польши Анджея Дуды и других политиков могут в итоге нанести вред не восточному соседу, а самой Польше.
Фото:commons.wikimedia.org/User:Darwinek(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
КНДР назвала США главным спонсором терроризма после удара по пляжу в Крыму
Министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что США являются главным спонсором терроризма, комментируя удары Киева по Крыму американскими ракетами ATACMS.
Барделла заявил о готовности поддерживать Украину, если это не ухудшит отношения с РФ
Лидер партии Марин Ле Пен, Жордан Барделла, выразил готовность поддерживать Киев, если это не ухудшит отношения с Россией.
"СЭ": Появилось комбо карт в Hamster Kombat на 26-27 июня
В популярной криптоигре Hamster Kombat в мессенджере Telegram появился новый комбо-набор карт на 26 и 27 июня.
Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России
Цены на автомобили в истории только росли, поэтому снижения цен на автомобили ждать не стоит. Но и резкого роста не будет из-за растущей на рынке конкуренции, - Поделился мнением автоэксперт и журналист Егор Васильев в интервью порталу Newsinfo.