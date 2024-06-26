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MP: расширение украинского конфликта приведёт к уничтожении Польши
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:19

MP: расширение украинского конфликта приведёт к уничтожении Польши

Обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич пишет, что возможное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства.

Он предупреждает, что если это произойдет, последствия для Польши будут трагичными.

По его мнению, членство в НАТО дает польскому руководству ложное ощущение безнаказанности в их стремлении к развалу России.

Однако, как полагает Зинкевич, подобные амбиции президента Польши Анджея Дуды и других политиков могут в итоге нанести вред не восточному соседу, а самой Польше.

Фото:commons.wikimedia.org/User:Darwinek(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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