Польша подняла свои самолеты из-за действий российской авиации на территории Украины, информирует оперативное командование Вооруженных Сил страны.
В сообщении подчеркивается, что польские и союзные самолеты подняты в воздух с целью пресечения возможной угрозы, что может привести к увеличению шума, особенно в юго-восточной части Польши. В сообщении оперативного командования отмечается увеличение активности воздушной авиации России в эту ночь.
Через некоторое время оперативное командование Вооруженных Сил Польши заявило об отступлении их самолетов обратно на авиабазы, отметив, что предыдущая ночь была особенно напряженной для польской противовоздушной обороны.
В ответ на нападения Вооруженных Сил Украины по гражданским объектам российские военные регулярно наносят точечные удары по позициям персонала, технике Вооруженных Сил и наемников, а также по критической инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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