Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стопка старых газет и картона
Стопка старых газет и картона
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 13:49

Положила картон в теплицу — и больше не знаю, что такое сорняки и пересыхание почвы

Мульчирование газетами сохраняет влагу в почве и предотвращает рост сорняков — эксперты

Мульчирование стало неотъемлемой частью современных дачных хозяйств. Этот метод помогает поддерживать оптимальную влажность, предотвращает рост сорняков и создает благоприятные условия для роста растений. В последние годы всё чаще для этих целей начинают использовать газеты и картон. Этот вариант привлекает садоводов благодаря своей доступности, экологичности и многофункциональности. Однако, как и в случае с любым новым методом, возникает вопрос: безопасно ли применять макулатуру в огороде?

Существует несколько мифов и опасений, связанных с использованием газет и картона в агрономии. Многие задаются вопросом о содержании токсичных веществ в таких материалах, которые могут повлиять на растения или, что хуже, на здоровье человека. Постараемся разобраться, насколько безопасны эти материалы, и в чём заключаются их преимущества и ограничения.

Почему газеты и картон безопасны для использования

Прежде всего, стоит отметить, что современные технологии типографского производства исключили использование свинца и других вредных веществ в производстве бумаги. Ранее, действительно, в типографских красках могли использоваться токсичные компоненты, однако в последние десятилетия такие вещества были исключены. Современные исследования, а также технологические изменения, подтверждают, что современные газеты и картон, используемые для мульчирования, не представляют угрозы для почвы и растений.

Кроме того, многие садоводы отмечают, что газеты и картон не только безопасны, но и имеют ряд экологических преимуществ. Эти материалы можно перерабатывать, что снижает нагрузку на природные ресурсы и помогает сократить потребление древесины.

Как газеты и картон помогают улучшить почву

Одним из основных преимуществ использования макулатуры в огородничестве является её способность к мульчированию почвы. Этот метод уже давно доказал свою эффективность и пользуется популярностью среди садоводов. Мульчирование помогает:

  1. Сохранять влагу в почве. Это особенно важно в жаркое летнее время, когда растения испытывают дефицит воды. Газеты и картон, расположенные на поверхности почвы, предотвращают её пересыхание.

  2. Предотвращать рост сорняков. Материалы эффективно блокируют солнечные лучи, что препятствует прорастанию сорняков, особенно многолетних, которые со временем превращаются в перегной.

  3. Улучшать структуру почвы. Под слоем газеты или картона растения могут развиваться в более благоприятных условиях, без борьбы за влагу и питательные вещества с сорняками.

Применение картона для создания грядок и освоения новых участков

Особенно эффективен картон для создания новых грядок на даче. Этот материал укладывают на целинные участки или те, где ранее росли сорняки. Картон не только перекрывает доступ света, но и постепенно разлагается, обогащая почву органическими веществами. Это идеальный способ подготовки участка для посадки новых культур.

Гидропосев и его влияние на почву

Кроме традиционного мульчирования, современные технологии также предлагают более инновационные методы использования макулатуры. Например, гидропосев, который активно используется для создания "жидких газонов". В этом процессе переработанная бумага смешивается с гидрогелем, семенами травы и удобрениями. Полученную смесь наносят на землю, и спустя несколько недель на поверхности появляется густой травяной покров.

Гидропосев с использованием переработанных газет и бумаги становится отличным решением для труднодоступных территорий или сложного рельефа. Этот метод позволяет равномерно покрывать землю защитным слоем и за короткое время создавать полноценный газон.

Дополнительные применения макулатуры

Кроме использования для мульчирования и создания новых грядок, газеты и картон могут быть полезны и в других аспектах садоводства:

  1. Защита саженцев от солнечных ожогов и вредителей. Газета может служить отличным защитным экраном от прямых солнечных лучей и предотвратить перегрев растений в жаркие дни.

  2. Создание компоста. Разлагаясь, газеты и картон становятся отличной основой для компостных куч, обогащая почву органическими веществами.

  3. Утепление построек. Картон, а также переработанная бумага могут быть использованы в качестве утеплителя для дачных и садовых построек.

  4. Творческие проекты. Использование макулатуры также находит отклик в садоводческих проектах, таких как создание декоративных элементов для сада.

Советы по безопасному использованию газет и картона на даче

  1. Используйте только чистую макулатуру. Не рекомендуется использовать газеты с изображениями, так как краски, хотя и безопасны, могут быть неполностью переработаны при разложении.

  2. Не используйте слишком много материала. Газеты и картон укладываются в несколько слоёв, но важно не перекрывать доступ кислорода в почву, особенно если на участке в дальнейшем будут выращиваться растения.

  3. Контролируйте разложение материалов. Время от времени проверяйте, как разлагаются газеты и картон, чтобы не создать избытка органического материала, который может привести к закислению почвы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использование газеты с цветными изображениями или красками.
    Последствие: возможное влияние на разложение и качество почвы.
    Альтернатива: используйте только чистую газету, без печати или с минимальным количеством краски.

  2. Ошибка: чрезмерное использование картона на грядках.
    Последствие: перекрытие доступа кислорода и питательных веществ в почву.
    Альтернатива: используйте картон в умеренных количествах, чередуя с другими органическими материалами.

  3. Ошибка: не учитывать разложение материала.
    Последствие: избыток органического вещества, который может привести к закислению почвы.
    Альтернатива: регулярно проверяйте состояние слоя и заменяйте материалы, если это необходимо.

А что если…

Что если я хочу использовать макулатуру для декоративных целей в саду? Это отличный способ создания необычных элементов декора, например, для оформления клумб или альпийских горок.

Что если у меня нет компостной кучи, но есть газеты? Газеты идеально подойдут для создания альтернативных компостных слоёв и улучшения структуры почвы.

Что если я хочу освоить целинный участок с сорняками? Использование картона — это отличное решение для подготовки таких участков под будущие грядки.

Плюсы и минусы использования макулатуры

Преимущества Недостатки
Экологичность и вторичное использование материалов Могут содержать минимальное количество краски
Простой в использовании и доступный материал Необходим контроль за разложением
Увлажнение почвы, защита от сорняков Может занимать время для полного разложения

FAQ

Можно ли использовать картон с клеем?
Лучше избегать картона с клеем, так как он может содержать химические вещества, которые замедляют разложение.

Можно ли использовать газеты в компосте?
Да, газеты — это отличный материал для компоста, однако важно не использовать их в избытке, чтобы не нарушить баланс.

Как часто нужно менять слой газеты в мульче?
Рекомендуется обновлять слой газеты каждый сезон, особенно если она начинает разлагаться или перестаёт выполнять свою функцию.

Мифы и правда

  1. Миф: газеты с печатной краской вредны для почвы.
    Правда: Современные технологии исключили использование токсичных веществ в красках для газет.

  2. Миф: картон полностью перекрывает доступ кислорода в почву.
    Правда: Если использовать картон правильно, он улучшает структуру почвы, а не препятствует доступу кислорода.

  3. Миф: использование макулатуры — это неэкологично.
    Правда: Вторичное использование бумаги помогает сократить вырубку деревьев и уменьшить количество отходов.

Исторический контекст

Использование макулатуры в садоводстве стало популярным в последние десятилетия, когда проблемы экологии и переработки отходов стали актуальными. С развитием органического земледелия и технологий мульчирования всё больше садоводов обращают внимание на доступные и экологичные методы ухода за землёй.

Три интересных факта

  1. Газета разлагается в почве за 2-3 года, в зависимости от толщины слоя.

  2. Использование картона на даче помогает не только предотвратить рост сорняков, но и улучшить структуру почвы.

  3. Современные методы переработки бумаги позволяют создавать такие продукты, как компост, даже из офисной бумаги.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Корнишонные гибриды повышают урожайность в теплицах — агроном Светлана Косарева сегодня в 9:57
Корнишоны растут как сумасшедшие: бросаю щепотку смеси под корень — и собираю каждый день

Миниатюрные огурцы давно покорили садоводов, но мало кто знает, насколько разные бывают современные гибриды. Разбираемся, чем они отличаются и как выбрать свой идеальный сорт.

Читать полностью » Быстрое прорастание части культур за 3–4 дня, описали исследователи аграрного вуза сегодня в 9:45
Посеяла семена дома раньше сезона — и не ожидала, что рассада вырастет такой крепкой

Организуйте домашний посев семян для мощной рассады: контроль условий, подбор культуры, правильная подсветка и порядок действий — секрет успешного старта весны.

Читать полностью » Ноябрьская подкормка укрепляет корни герани — агрономы сегодня в 9:16
Смешала ложку удобрения с литром воды — и герань подняла листья как новая: осенний секрет работает безотказно

Осенью герань меняет ритм роста и нуждается в корректном уходе. Разбираемся, почему ноябрь влияет на состояние растения и какие приёмы помогают ему восстановиться.

Читать полностью » Минеральные удобрения ускоряют развитие рассады зимой — агроном Илья Громов сегодня в 8:57
Зимой — только так: уменьшаю дозу удобрений в 3 раза, и рассада растёт как летом

Зимний огород способен давать щедрый урожай, если правильно подобрать схему подкормок. Разбираемся, какие удобрения работают лучше и как не допустить ошибок.

Читать полностью » Медленный рост в истощённой почве, установили специалисты агролаборатории сегодня в 8:38
Посеяла семена в конце сезона — и через пару недель пожалела: всходы начали вести себя странно

Почему поздние посадки так часто разочаровывают садоводов и какие скрытые факторы — от жары до конкуренции за ресурсы — действительно мешают саженцам развиваться.

Читать полностью » Спатифиллум замедляет рост из-за нейтрального грунта — агрономы сегодня в 8:08
Цветок растёт вяло и не выпускает бутоны — была в недоумении, пока не проверила грунт

Почему спатифиллум годами отказывается выпускать цветоносы? Разбираемся, как почва, вода и удобрения влияют на растение и что реально помогает вернуть цветение.

Читать полностью » Мобильная клумба улучшает развитие пряных трав — агроном Андрей Суворов сегодня в 7:57
Добавила в дренаж сфагнум — теперь ни одно растение не загнивает, даже если забываю поливать

Мобильная клумба с ароматными травами помогает создать уют и обеспечить дом свежей зеленью. Правильный подбор кашпо и грунта делает уход простым и удобным круглый год.

Читать полностью » Уменьшение цветения лилейников при плотных комках, подтвердили агрономы сегодня в 7:31
Выкопала многолетник и застыла: под комком корней скрывалось то, чего я не ожидала увидеть

Почему многолетники начинают устраивать «бунт» на грядках и как срочное деление помогает мгновенно обновить сад, вернуть растениям силы и создать более гармоничный ландшафт.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследователи фиксируют новые километры подводных ходов крупнейшей системы Ox Bel Ha — Алексей Мартынов
Туризм
Семибашенный замок открыл тихие коридоры старого Стамбула
Еда
Заваривание муки кипятком предотвращает разрывы блинов — кулинары
Туризм
Национальный музей Бутана представил реликвии нескольких эпох
Еда
Запеканка из свинины, шампиньонов и томатов под сыром получается сочной — повар
Питомцы
Неопытные кошки игнорируют новорождённых котят — фелинологи
Красота и здоровье
Яблочная кожура содержит больше витаминов и антиоксидантов, чем мякоть — Екатерина Кашух
Дом
Перекись и спиртовой раствор очищают пятна кофе и чая с одежды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet