Полюбила креветки и морскую капусту — и вскрылась причина: щитовидка тут ни при чём… почти

Пищевые предпочтения могут быть связаны с дефицитом важных витаминов и минералов в организме, утверждает врач-эндокринолог Татьяна Гудожникова. Это свидетельствует о том, что некоторые продукты могут служить подсказкой для диагностики скрытых проблем со здоровьем. В частности, тяга к рыбе, морепродуктам и цитрусовым может раскрывать дефицит определённых веществ. Об этом сообщает Life.ru

Продукты, сигнализирующие о дефиците нутриентов

Согласно словам эксперта, тяга к определённым продуктам может быть признаком нехватки важных микроэлементов в организме. Например, если вы часто испытываете желание поесть рыбы, морепродуктов или употребить масла, это может говорить о дефиците омега-3 кислот, витамина Е и йода. Эти вещества играют ключевую роль для здоровья сосудов, а также для красоты волос и ногтей. Также, как показано в другом исследовании, оливковое масло снижает воспаление и поддерживает сосуды.

Цитрусовые фрукты, особенно лимоны, могут сигнализировать о том, что человек переживает стресс. Любовь к мясным и рыбным блюдам, по мнению врача, может указывать на недостаток аминокислоты L-триптофан, которая необходима для выработки серотонина — "гормона радости".

"Витамины и минералы тесно взаимосвязаны. Например, для нормального усвоения одного витамина может потребоваться другой", — отмечает Татьяна Гудожникова.

Орехи и бобовые: за что они отвечают

Если в рационе часто появляются орехи или бобовые, это может быть связано с нехваткой витаминов группы B и белка. Однако важно помнить о дозировке — суточная норма орехов не должна превышать 30 граммов, чтобы избежать неприятных последствий от их избыточного потребления. Примером таких продуктов является свекла, которая полезна, но подходит не всем, из-за противопоказаний.

Помимо этого, привычка регулярно есть креветки и морскую капусту также может быть сигналом о дефиците йода. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы щитовидной железы, и его недостаток может повлиять на здоровье.

Цветовые предпочтения и их значение

Цвет продуктов, которые мы предпочитаем, также может рассказать о наших потребностях в определённых веществах. Например, тяга к оранжево-жёлтым продуктам, таким как морковь или апельсины, может указывать на скрытые признаки депрессии или недостаток витамина A и бета-каротина. Красные продукты — помидоры и болгарский перец — часто привлекают тех, у кого наблюдается дефицит железа, в то время как зелёные овощи, такие как огурцы и салат, могут быть признаком стремления к спокойствию и улучшению работы пищеварительной системы. Важно помнить, что для укрепления иммунной системы хорошо помогают такие продукты, как квашеная капуста.

"Не забывайте сочетать на своем столе продукты разных цветов и групп. Это поможет обеспечить баланс витаминов и минералов, поскольку некоторые из них требуют присутствия других для полноценного усвоения", — советует Гудожникова.

Праздничный ужин: как сделать его полезным

Для поддержания здоровья важно, чтобы питание было разнообразным. Эксперт подчёркивает, что на праздничном столе должны присутствовать продукты разных цветов и групп.

Важными являются не только витамины и минералы, но и их взаимодействие друг с другом. Чтобы обеспечить организму все необходимые нутриенты, нужно сочетать рыбу, мясо, яйца, а также разнообразные овощи и фрукты. Например, селёдка поможет укрепить здоровье благодаря высокому содержанию витаминов и Омега-3 кислот.