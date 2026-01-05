Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Паста с морепродуктами
Паста с морепродуктами
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:58

Полюбила креветки и морскую капусту — и вскрылась причина: щитовидка тут ни при чём… почти

Врач Татьяна Гудожникова связала тягу к морепродуктам с дефицитом йода — Life.ru

Пищевые предпочтения могут быть связаны с дефицитом важных витаминов и минералов в организме, утверждает врач-эндокринолог Татьяна Гудожникова. Это свидетельствует о том, что некоторые продукты могут служить подсказкой для диагностики скрытых проблем со здоровьем. В частности, тяга к рыбе, морепродуктам и цитрусовым может раскрывать дефицит определённых веществ. Об этом сообщает Life.ru

Продукты, сигнализирующие о дефиците нутриентов

Согласно словам эксперта, тяга к определённым продуктам может быть признаком нехватки важных микроэлементов в организме. Например, если вы часто испытываете желание поесть рыбы, морепродуктов или употребить масла, это может говорить о дефиците омега-3 кислот, витамина Е и йода. Эти вещества играют ключевую роль для здоровья сосудов, а также для красоты волос и ногтей. Также, как показано в другом исследовании, оливковое масло снижает воспаление и поддерживает сосуды.

Цитрусовые фрукты, особенно лимоны, могут сигнализировать о том, что человек переживает стресс. Любовь к мясным и рыбным блюдам, по мнению врача, может указывать на недостаток аминокислоты L-триптофан, которая необходима для выработки серотонина — "гормона радости".

"Витамины и минералы тесно взаимосвязаны. Например, для нормального усвоения одного витамина может потребоваться другой", — отмечает Татьяна Гудожникова.

Орехи и бобовые: за что они отвечают

Если в рационе часто появляются орехи или бобовые, это может быть связано с нехваткой витаминов группы B и белка. Однако важно помнить о дозировке — суточная норма орехов не должна превышать 30 граммов, чтобы избежать неприятных последствий от их избыточного потребления. Примером таких продуктов является свекла, которая полезна, но подходит не всем, из-за противопоказаний.

Помимо этого, привычка регулярно есть креветки и морскую капусту также может быть сигналом о дефиците йода. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы щитовидной железы, и его недостаток может повлиять на здоровье.

Цветовые предпочтения и их значение

Цвет продуктов, которые мы предпочитаем, также может рассказать о наших потребностях в определённых веществах. Например, тяга к оранжево-жёлтым продуктам, таким как морковь или апельсины, может указывать на скрытые признаки депрессии или недостаток витамина A и бета-каротина. Красные продукты — помидоры и болгарский перец — часто привлекают тех, у кого наблюдается дефицит железа, в то время как зелёные овощи, такие как огурцы и салат, могут быть признаком стремления к спокойствию и улучшению работы пищеварительной системы. Важно помнить, что для укрепления иммунной системы хорошо помогают такие продукты, как квашеная капуста.

"Не забывайте сочетать на своем столе продукты разных цветов и групп. Это поможет обеспечить баланс витаминов и минералов, поскольку некоторые из них требуют присутствия других для полноценного усвоения", — советует Гудожникова.

Праздничный ужин: как сделать его полезным

Для поддержания здоровья важно, чтобы питание было разнообразным. Эксперт подчёркивает, что на праздничном столе должны присутствовать продукты разных цветов и групп.

Важными являются не только витамины и минералы, но и их взаимодействие друг с другом. Чтобы обеспечить организму все необходимые нутриенты, нужно сочетать рыбу, мясо, яйца, а также разнообразные овощи и фрукты. Например, селёдка поможет укрепить здоровье благодаря высокому содержанию витаминов и Омега-3 кислот.

Никитина заявила, что холод и ветер нарушают защитный барьер кожи — Вечерняя Москва сегодня в 11:17
Катание и прогулки превращаются в сушилку для лица: мороз ломает барьер, а воздух в квартире добивает

Мороз и отопление сушат кожу быстрее, чем кажется. Косметолог объяснила, какие компоненты спасают зимой и почему важно восстановление барьера.

Читать полностью » Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости сегодня в 10:04
Хронические болезни лёгких превращают грипп в угрозу: гонконгский штамм опаснее для этой группы

Врач объяснила, кто особенно рискует при гонконгском гриппе: хронические болезни лёгких, иммунодефицит и временное ослабление организма.

Читать полностью » Розмарин усиливает кровообращение кожи головы — трихологи сегодня в 9:23
Волосы стали выглядеть гуще — добавила в уход два простых растения

Натуральный отвар с розмарином и имбирём используют для поддержки роста волос и ухода за кожей головы. Как приготовить средство и применять его правильно.

Читать полностью » Васильева связала содержание тревоги и бреда с контекстом эпохи — ДП сегодня в 3:45
Кризис будто собирает людей в кулак — а потом накрывает второй волной: как работает эффект отложенного стресса

Как меняются психические расстройства вместе с эпохами: от тревог 2000 года до цифровых отшельников и гиперконтроля сегодня — взгляд психиатра.

Читать полностью » Розмарин усилил кровообращение кожи головы и рост волос — Correio Braziliense сегодня в 1:30
Волосы редеют — а на кухне лежит спасение: это растение будит корни и останавливает обвал

Розмарин всё чаще называют натуральным помощником для роста и укрепления волос. Почему это растение ценят в уходе за кожей головы и как его используют дома.

Читать полностью » Учёные связали регулярное потребление кофе со снижением риска цирроза — Food & Function вчера в 20:58
Пью 2 чашки кофе — и организм получает защиту: всё дело в веществах, о которых никто не говорит

Учёные выяснили, как регулярное употребление кофе связано со снижением риска болезней печени и почек. Узнайте, какие вещества в напитке играют ключевую роль в его полезных свойствах.

Читать полностью » Жирная пища делает донорскую кровь непригодной — трансфузиолог Кривов вчера в 16:03
Собралась сдавать кровь — привычный завтрак всё испортил: процедуру пришлось отменить

Перед сдачей крови донорам важно изменить рацион. Врач объяснил, какие продукты запрещены за сутки до донации и как правильно питаться после процедуры.

Читать полностью » Цвет овощей указывает на набор полезных веществ в рационе — врач Аманова вчера в 14:15
Цветовой светофор в тарелке: как питание подсказывает организму, что ему нужно

Врач объяснила, как по цвету овощей и фруктов понять, какие витамины и антиоксиданты они дают организму.

Читать полностью »

