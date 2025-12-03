Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ramzan Kadyrov, August 2024
Ramzan Kadyrov, August 2024
© commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0
Северо-Кавказский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:34

Сразу будут извиняться: Кадыров сделал громкое заявление после выступления Путина

После слов Путина о готовности "прямо сейчас" Кадыров сделал Европе своё предупреждение

Высказывание Владимира Путина о готовности России к возможному вооружённому конфликту с Европой получило отклик в Чечне, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он опубликовал у себя в соцсетях фрагмент выступления президента, в котором тот подчёркивает: Москва не стремится к войне, однако готова реагировать немедленно, если европейские страны "вдруг решат начать".

Как Кадыров оценил заявление президента

В опубликованном видео Путин отмечает, что ситуация, возникшая в случае начала конфликта, "очень быстро" приведёт к отсутствию сторон, с которыми можно было бы вести диалог. Кадыров поддержал эту позицию и заявил, что столкновение завершилось бы стремительно и не в пользу тех, кто попытается атаковать Россию.

По словам главы региона, возможности страны позволяют не сомневаться в исходе такой гипотетической ситуации. Он также подчеркнул, что силовой потенциал России не вызывает вопросов у её противников, независимо от того, как они оценивают собственные позиции.

Обращение к Путину и реакция в сети

Продолжая тему, Кадыров обратился к президенту с полушутливым вопросом: не воспримет ли Кремль негативно, если европейские государства "сразу добровольно будут извиняться" в случае угрозы эскалации. Пользователи соцсетей активно обсуждают его слова, видя в них как демонстрацию лояльности, так и попытку подчеркнуть решительность регионального руководства.

Высказывание главы Чечни стало одним из первых комментариев российских политиков на новую волну обсуждений отношений между Россией и Европой, возникшую после заявлений Путина о перспективах дипломатии и возможных рисках дальнейшего обострения.

