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Путин: Усилия США по изоляции России потерпели неудачу
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:28

Путин: Усилия США по изоляции России потерпели неудачу

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты Америки пытаются истощить экономику РФ новыми санкциями, однако все усилия по сдерживанию и изоляции России потерпели неудачу.

В тексте, написанном для газеты "Нодон синмун", отмечается, что американцы стараются истощить российскую экономику посредством новых санкций, что может привести к увеличению социально-политического напряжения в стране.

Тем не менее, несмотря на все усилия, сделанные для сдерживания и изоляции России, они оказались безуспешными.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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