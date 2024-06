Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты Америки пытаются истощить экономику РФ новыми санкциями, однако все усилия по сдерживанию и изоляции России потерпели неудачу.



В тексте, написанном для газеты "Нодон синмун", отмечается, что американцы стараются истощить российскую экономику посредством новых санкций, что может привести к увеличению социально-политического напряжения в стране.



Тем не менее, несмотря на все усилия, сделанные для сдерживания и изоляции России, они оказались безуспешными.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)