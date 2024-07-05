Военный политолог Александр Михайлов в интервью порталу Newsinfo, что у Китая, как у любой крупной державы, сейчас множество внутренних и внешних проблем, которые требуют внимания. В контексте глобального геополитического кризиса Китай сосредоточен на решении более срочных задач, чем тайваньский вопрос.

"Я вообще не думаю, что такой сценарий (быстрый военный захват) будет реализовываться, потому что Китай, во-первых, в открытом информационном поле, собственно, и не угрожает пока Тайваню каким-то быстрым военным захватом", — заявил Михайлов о возможности такого сценария.

Американский истеблишмент, традиционно выступающий ключевым партнером Тайваня, сейчас сосредоточен на предстоящих президентских выборах. По мнению эксперта, до января 2025 года вопрос Тайваня не будет стоять в центре внимания американских политиков, поскольку он может вызвать серьезную турбулентность в в ходе избирательной кампании обеих партий.

Эксперт называет несколько сложностей, с которыми связан захват Тайваня. Тайвань — это плотно населенный остров, где мирные жилые кварталы расположены рядом с высокотехнологичными производственными объектами. Кроме того, мировая экономика тесно связана с производством микроэлектроники на Тайване, и военный конфликт мог бы привести к непредсказуемым последствиям для всего мира.

Однако к сложностям при захвате Тайваня не относятся угрозы США по защите полуострова беспилотниками.

"Китай сейчас — крупнейший производитель БПЛА в мире. Если Китай начнет специальную военную операцию по возвращению Тайваня, знаете, никакие беспилотники Тайваню не помогут, потому что Китай обладает всеми видами вооружений, в том числе и стратегическими", — Считает Эксперт.

Китай активно развивая свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. В качестве примера можно привести Кубу, где в скором времени появится военно-морская база Китая. Появление военной базы Китая на Кубе может стать серьезным фактором в тайваньском вопросе, позволяющим Китаю давить на США.

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