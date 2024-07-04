В ходе встречи в Астане в формате "ШОС плюс", глава Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о возрастании значимости Шанхайской организации сотрудничества в мировой арене, отметив, что участники ШОС взаимодействуют друг с другом на основе взаимного понимания.
Он отметил, что присоединение к ШОС в качестве полноправного члена является серьезным и взвешенным шагом для Белоруссии.
Лидер подчеркнул, что каждый год растет влияние ШОС в мировой политике, где обладают значительным авторитетом, но в то же время придерживаются духа взаимопонимания, без насаждения своей воли.
Президент Лукашенко заверил, что его страна, Минск, будет прилагать максимум усилий для укрепления мирового влияния и авторитета Шанхайской организации сотрудничества.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Сотрудники автогиганта Chery пожаловались на сверхурочную работу и низкие выплаты
Сотрудники автогиганта Chery жалуются на сверхурочные работы и низкие зарплаты. Их рабочий день может продолжаться с 8 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю, с зарплатой в 16 юаней в час.
ЦИК Молдавии запрещает оппозиционные партии
Избирательная комиссия Молдавии обратилась в суд с просьбой о запрете оппозиционной партии "Шанс" (часть политического союза "Победа") участвовать в ближайших президентских выборах и референдуме о присоединении к ЕС, заявил в заявлении заместитель председателя комиссии Павел Постика.
"Автостат": самый популярный импортный автомобиль в РФ в июне — Chery Tiggo 7 PRO Max
В июне 2024 года самыми популярными импортными автомобилями в России стали кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max.
В США выяснили, что воспаление в организме в молодости ухудшает память в возрасте 40 лет
Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что повышенный уровень воспаления в организме в молодости (18-30 лет) может ухудшить память и скорость обработки информации к 40 годам.