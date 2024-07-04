В ходе встречи в Астане в формате "ШОС плюс", глава Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о возрастании значимости Шанхайской организации сотрудничества в мировой арене, отметив, что участники ШОС взаимодействуют друг с другом на основе взаимного понимания.



Он отметил, что присоединение к ШОС в качестве полноправного члена является серьезным и взвешенным шагом для Белоруссии.



Лидер подчеркнул, что каждый год растет влияние ШОС в мировой политике, где обладают значительным авторитетом, но в то же время придерживаются духа взаимопонимания, без насаждения своей воли.



Президент Лукашенко заверил, что его страна, Минск, будет прилагать максимум усилий для укрепления мирового влияния и авторитета Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿