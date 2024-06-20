Владимир Путин заявил, что считает несправедливым использование санкций из-за политических мотивов в отношении режима в Северной Корее.



Он подчеркнул, что вводить ограничения, связанные с правом на переселение, выглядит необычно.



Это, по его мнению, приводит к ограничениям для семей, лишающим их возможности зарабатывать и обеспечивать своих детей, даже если они находятся в трудной финансовой ситуации.



Путин выразил сомнения в гуманности таких действий и подчеркнул, что санкции, особенно те, которые накладываются по политическим причинам, должны соответствовать современным стандартам развития человечества.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)