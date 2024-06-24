Советник дагестанского муфтия Айна Гамзатова 24 июня разместила в своем Telegram-канале видео с портретами сотрудников правоохранительных органов, которые погибли, защищая республику от террористов.
Она выразила глубокие соболезнования их семьям, родным и коллегам, подчеркнув, что эти люди стали настоящими героями, самоотверженно ставшими на защиту мирных жителей от страшного зла.
Вечером 23 июня в Дербенте из автоматического оружия были обстреляны синагога и церковь, а также пост ДПС. Нападавшим удалось скрыться на белом автомобиле Volkswagen Polo.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Акт терроризма"). В ответ на это в Дагестане была объявлена контртеррористическая операция, которая уже завершена. По последним данным, в результате терактов погибли пятнадцать полицейских, а также имеются жертвы среди гражданского населения.
Глава Махачкалы Юсуп Умавов пообещал поддержку семьям пострадавших. В городе была открыта горячая линия помощи, а все развлекательные мероприятия до особого распоряжения были отменены. Кроме того, в республике был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате нападения боевиков.
По данным Национального антитеррористического комитета, в Дагестане были нейтрализованы пятеро боевиков: двое в Дербенте и трое в Махачкале. В настоящее время продолжается поиск их пособников.
Фото: социальные сети Айны Гамзатовой
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