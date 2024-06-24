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Размещены фото полицейских, погибших в результате террористического акта
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 12:01

Размещены фото полицейских, погибших в результате террористического акта

Советник дагестанского муфтия Айна Гамзатова 24 июня разместила в своем Telegram-канале видео с портретами сотрудников правоохранительных органов, которые погибли, защищая республику от террористов.

Она выразила глубокие соболезнования их семьям, родным и коллегам, подчеркнув, что эти люди стали настоящими героями, самоотверженно ставшими на защиту мирных жителей от страшного зла.

Вечером 23 июня в Дербенте из автоматического оружия были обстреляны синагога и церковь, а также пост ДПС. Нападавшим удалось скрыться на белом автомобиле Volkswagen Polo.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Акт терроризма"). В ответ на это в Дагестане была объявлена контртеррористическая операция, которая уже завершена. По последним данным, в результате терактов погибли пятнадцать полицейских, а также имеются жертвы среди гражданского населения.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов пообещал поддержку семьям пострадавших. В городе была открыта горячая линия помощи, а все развлекательные мероприятия до особого распоряжения были отменены. Кроме того, в республике был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате нападения боевиков.

По данным Национального антитеррористического комитета, в Дагестане были нейтрализованы пятеро боевиков: двое в Дербенте и трое в Махачкале. В настоящее время продолжается поиск их пособников.

Фото: социальные сети Айны Гамзатовой

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