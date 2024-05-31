Депутаты от ЛДПР предложили законопроект, согласно которому полиция должна будет обязательно патрулировать общественные места, включая улицы, площади, парки и скверы, и при необходимости устанавливать контрольно-пропускные пункты, заслоны и посты, сообщает Газета.Ру.

Инициатива возникла из заботы о безопасности детей, которые часто остаются без присмотра в летний период.

Предложение также включает маркировку мест проведения публичных мероприятий с помощью визуальных средств. Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 31 мая.

Фото: flickr.com/Anton Abramov (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)