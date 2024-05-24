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США передали Польше военные радары для слежки за РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:58

США передали Польше военные радары для слежки за РФ

Польша заключила соглашение с Соединенными Штатами, в соответствии с которым теперь может использовать их радиолокационные устройства для наблюдения за своими восточной и северо-восточной границами, сообщает WION.

Согласно договору, Польша получит четыре аэростата в дополнение к своей системе ПВО и прибрежной наблюдательной системе. Установленные на аэростатах радиолокаторы будут отслеживать воздушное пространство в направлении Украины, Белоруссии и российского анклава Калининград.

Министр обороны Польши заявил, что его страна станет второй в мире, применяющей подобные устройства.

Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил накануне, что Варшава рассматривает возможность применения своих систем ПВО, размещенных вблизи границ, против российских ракет.

Фото: www.flickr.com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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