Польша заключила соглашение с Соединенными Штатами, в соответствии с которым теперь может использовать их радиолокационные устройства для наблюдения за своими восточной и северо-восточной границами, сообщает WION.



Согласно договору, Польша получит четыре аэростата в дополнение к своей системе ПВО и прибрежной наблюдательной системе. Установленные на аэростатах радиолокаторы будут отслеживать воздушное пространство в направлении Украины, Белоруссии и российского анклава Калининград.



Министр обороны Польши заявил, что его страна станет второй в мире, применяющей подобные устройства.



Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил накануне, что Варшава рассматривает возможность применения своих систем ПВО, размещенных вблизи границ, против российских ракет.

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