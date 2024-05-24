Польша заключила соглашение с Соединенными Штатами, в соответствии с которым теперь может использовать их радиолокационные устройства для наблюдения за своими восточной и северо-восточной границами, сообщает WION.
Согласно договору, Польша получит четыре аэростата в дополнение к своей системе ПВО и прибрежной наблюдательной системе. Установленные на аэростатах радиолокаторы будут отслеживать воздушное пространство в направлении Украины, Белоруссии и российского анклава Калининград.
Министр обороны Польши заявил, что его страна станет второй в мире, применяющей подобные устройства.
Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил накануне, что Варшава рассматривает возможность применения своих систем ПВО, размещенных вблизи границ, против российских ракет.
Фото: www.flickr.com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Трамп: Путин и Си Цзиньпин играют ключевую роль в мировой политике
Лидер России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин играют ключевую роль в глобальной политике, информирует издание Washington Post, ссылаясь на высказывание бывшего президента США Дональда Трампа.
Сырский признал тяжесть обстановки под Кисловкой
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил в своем канале в Telegram осложнение обстановки из-за прогрессирующих действий России в районе поселка Кисловка на территории Харьковской области.
Цены на клубнику в РФ поднялись на 20%
Аналитики ресурса "Чек Индекс" заметили рост цен на клубнику в России на 20%.
Умерла сиба-ину Кабосу, которая подарила миру мем про Доге
История этой собаки породы "сиба-ину", родившейся в 2005 году, для публики начинается с 2010 года, когда она попала в руки волонтерам. Известноть она приобрела, став прототипом интернет-мема Doge.