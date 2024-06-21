Минирование границ Польши с Россией может перерасти в серьезный конфликт, сообщает специалист из Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS.



Согласно эксперту, регион Калининграда стал привлекательной целью для западных стран из-за своего стратегического географического расположения, которое позволяет России поддерживать своё военное присутствие в Балтийском регионе.



Соседние страны, Польша и Литва, непрерывно провоцируют российские военные силы учениями и угрозами, стремясь "изолировать" и "задушить" Россию в Балтийском море.



Эксперт отмечает, что с учетом возможного размещения мин на границе, уровень угроз для безопасности региона будет возрастать геометрически.



Лейрос подчеркивает, что, несмотря на запрет на применение противопехотных мин на территории Польши, общественное мнение страны настроено агрессивно против России, и правительство в Варшаве может разрешить их использование и даже потребовать разместить их на границе с Россией, что может привести к серьезному конфликту.



В конце мая депутат польского сейма Михал Дворчик высказывал мнение о необходимости выхода Польши из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин и начале их производства для защиты от "российской угрозы".



В последнее время Москва отмечает необычно активное присутствие НАТО у западных границ России.



НАТО расширяет свои инициативы, объявляя это "сдерживанием российской агрессии".



В ответ на заявления официальных лиц из НАТО, в Кремле утверждают, что Россия не является угрозой для кого-либо, однако не останется равнодушной к действиям, которые могут быть потенциально опасны для её интересов.

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