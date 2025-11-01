Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Polestar 3
Polestar 3
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 9:29

Polestar на краю бездны: ещё шаг — и компанию выкинут с биржи

Акции Polestar на Nasdaq упали ниже доллара

Компания Polestar, выросшая из спортивного подразделения Volvo, сегодня переживает переломный момент. Её акции на бирже Nasdaq с осени удерживаются ниже отметки в один доллар, из-за чего руководство площадки направило официальное предупреждение. Теперь у Polestar есть время до конца апреля, чтобы восстановить позиции — иначе бумаги будут исключены из листинга. Для этого им нужно удержать цену выше доллара хотя бы десять торговых дней подряд. На фоне текущей динамики это выглядит как серьёзное испытание, но сама компания не теряет оптимизма.

Новое дыхание: рост продаж и технологический прорыв

Несмотря на давление со стороны инвесторов, бренд демонстрирует устойчивость. В третьем квартале продажи электромобилей Polestar выросли на 13%, а в целом за год — на 36%. Это подтверждает, что интерес к моделям марки стабильно растёт, особенно в Европе и Китае. Покупателей привлекает сочетание скандинавского дизайна и продуманных технологий, а также акцент на экологичных материалах в отделке салона.

На автосалоне в Мюнхене компания представила серийный Polestar 5 — электрический фастбэк, который способен составить конкуренцию Porsche Taycan. Модель получила батарею на 112 кВт·ч и мощность 872 л. с., что делает её одной из самых динамичных в своём классе. Инженеры отмечают, что Polestar 5 — это не просто спортивный электрокар, а платформа для демонстрации будущих технологий компании.

Обновлённый Polestar 3 и стратегия будущего

Не остался без внимания и Polestar 3 — крупный электрический кроссовер, который в обновлённой версии обзавёлся 800-вольтовой архитектурой, новыми аккумуляторами и электромоторами. Эти изменения позволили увеличить запас хода, ускорить зарядку и улучшить энергоэффективность. Кроме того, Polestar активно развивает системы автономного управления, сотрудничая с Mobileye и Luminar. Именно эти технологии компания видит как основу для следующего поколения своих моделей.

Сравнение моделей Polestar

Модель Тип кузова Мощность Запас хода Особенности
Polestar 2 Лифтбек 476 л. с. до 610 км Совместим с Android Automotive
Polestar 3 Кроссовер 517 л. с. до 650 км 800-вольтовая система, LiDAR
Polestar 4 Купе-кроссовер 544 л. с. до 580 км Без заднего стекла, камера вместо зеркала
Polestar 5 Фастбэк 872 л. с. до 600 км Полностью алюминиевая платформа

Как Polestar собирается выйти из кризиса

Чтобы вернуть доверие инвесторов, компания делает ставку на стратегию "инновации вместо сокращений". Polestar не сокращает персонал и не урезает расходы на исследования. Наоборот — развивает собственные центры тестирования аккумуляторов, улучшает производство и внедряет программное обновление моделей по воздуху (OTA). Одновременно ведётся работа над оптимизацией себестоимости: часть сборочных процессов Polestar переносит на заводы Volvo и Geely, что снижает производственные издержки.

Советы шаг за шагом: как компания укрепляет позиции

  1. Расширение модельного ряда — выход Polestar 4 и Polestar 5 в 2025 году.

  2. Фокус на программных решениях — собственная ОС с элементами ИИ для адаптации к стилю вождения.

  3. Развитие инфраструктуры зарядки — партнёрство с IONITY и Shell Recharge.

  4. Повышение маржинальности — использование унифицированных компонентов с Volvo EX90.

  5. Выход на новые рынки — запуск продаж в Южной Корее, Сингапуре и ОАЭ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: задержка с обновлением ПО Polestar 2 в начале года.
    Последствие: жалобы владельцев на некорректную работу климат-системы.
    Альтернатива: компания внедрила регулярные OTA-обновления, позволяющие исправлять ошибки без посещения сервисного центра.

  • Ошибка: недостаточная прозрачность финансовой отчётности.
    Последствие: падение доверия инвесторов и снижение рейтингов.
    Альтернатива: переход на ежеквартальную модель раскрытия данных и независимый аудит.

А что если Polestar покинет Nasdaq?

Исключение с биржи не означает автоматического краха компании. Polestar может перейти на другую торговую площадку, например NYSE American, либо провести обратный сплит акций, чтобы увеличить их номинальную стоимость. Кроме того, бренд имеет поддержку от Geely и Volvo — мощных игроков с устойчивыми финансовыми ресурсами. Даже при делистинге Polestar сохранит возможность привлекать инвестиции через частные размещения.

FAQ

Как Polestar планирует повысить стоимость акций?
Компания рассматривает вариант обратного сплита и активное продвижение Polestar 5 как флагманского продукта, чтобы привлечь инвесторов.

Сколько стоят автомобили Polestar в России и Европе?
Polestar 2 в базовой комплектации стоит около 55 000 €, Polestar 3 — от 80 000 €, а Polestar 5 ожидается по цене около 100 000 €.

Что лучше: Polestar 3 или Tesla Model X?
Polestar 3 предлагает более продуманный интерьер и современные сенсоры, тогда как Tesla выигрывает по инфраструктуре зарядки. Всё зависит от приоритетов — комфорта или дальности хода.

Мифы и правда о Polestar

Миф 1: Polestar — это просто копия Volvo.
Правда: бренд использует технологии Volvo, но развивает собственные платформы и дизайн.

Миф 2: Компания на грани банкротства.
Правда: финансовое положение сложное, но Polestar поддерживается Geely и имеет устойчивые продажи.

Миф 3: Электромобили Polestar плохо адаптированы к холоду.
Правда: системы терморегуляции и предварительного подогрева батареи позволяют сохранять запас хода даже при -20 °C.

Интересные факты

  1. Полностью электрическая линейка Polestar включает только модели без ДВС — ни одной гибридной версии.

  2. Все автомобили марки производятся с использованием алюминия, переработанного пластика и веганской обивки салона.

Исторический контекст

История Polestar началась в 1996 году как гоночного подразделения Volvo, создававшего спортивные версии S60 и V70. В 2017 году бренд стал самостоятельным и сосредоточился на электромобилях. Первый серийный Polestar 1 был гибридом, но уже Polestar 2 стал полностью электрическим и получил признание критиков за сбалансированность и управляемость.

Сегодня Polestar стоит на пороге новой эры. Биржевые трудности могут стать толчком к обновлению стратегии и укреплению позиций компании как одного из самых технологичных производителей электромобилей.

