Танец на пилоне сбрасывает старые ярлыки: дисциплина раскрывает силу, спрятанную за мифами

Танец на пилоне давно вышел за пределы привычных представлений и постепенно становится одним из самых интересных направлений современного фитнеса. О нём по-прежнему ходит множество стереотипов, из-за которых люди сомневаются, стоит ли пробовать. Однако за яркой внешней стороной скрывается спортивная дисциплина, развивающая силу, гибкость и уверенность. Об этом сообщает издание Femina.

Развенчание самых стойких мифов о танце на пилоне

Танец на пилоне — это эксгибиционизм

Представление о том, что занятия на пилоне якобы связаны с демонстративностью, прочно удерживается в массовом сознании. Истоки такого восприятия уходят в 80-90-е годы, когда танец активно использовали в ночных клубах. Но корни дисциплины гораздо глубже: ещё раньше она существовала в цирковой среде, где гимнасты выполняли силовые элементы на вертикальных шестах.

"Тем не менее, эта дисциплина пришла из мира цирка, где артисты исполняли акробатические трюки на китайских шестах", — уточняет преподаватель танцев на пилоне Джейд Момпо.

Сегодня направление развивается как самостоятельный вид спорта, а школы по всей Европе и миру продвигают его как форму воздушной акробатики. На занятиях основу составляют физические элементы, построенные на балансе, координации и контроле тела. Хореография — лишь один из возможных компонентов тренировки, и от человека не требуется демонстрировать сексуальность или играть роль.

Во многих студиях сформировались целые сообщества, где ценят труд, силу и прогресс учеников. Пилон стал способом почувствовать себя свободнее в движении, научиться работать с весом собственного тела и укрепить здоровье.

Это не настоящий спорт

Несмотря на внушительный объём работы, который выполняет тело, танец на пилоне всё ещё часто недооценивают. Между тем дисциплина признана Глобальной ассоциацией международных спортивных федераций (GAISF) ещё в 2017 году, что подчёркивает её спортивный статус.

Занятия сочетают художественный и силовой компоненты, а инструкторы нередко включают элементы различных направлений — от хип-хопа до капоэйры и сценической акробатики.

"Танцы на пилоне требуют как гибкости, так и силы, это довольно необычно для любого вида спорта! В любом случае укрепляются глубокие мышцы, потому что, чтобы выполнять фигуры, мы обязательно должны находиться в состоянии нагрузки", — сообщает Джейд Момпо.

Интенсивные тренировки положительно влияют на выносливость, осанку и мышечный корсет. Благодаря разнообразию движений спортсмен осваивает новые способы контроля тела, что со временем делает занятия ещё более интересными и технически сложными.

Занятия подходят только худым женщинам

Стереотип о том, что пилон рассчитан на определённый тип фигуры, не имеет отношения к реальности. Важнее всего — мотивация и постепенное развитие силы.

Каждый элемент можно адаптировать под уровень ученика: инструктор подберёт варианты выполнения фигуры, которые позволят безопасно тренироваться вне зависимости от комплекции и физических исходных данных.

Кроме того, тренировки являются эффективным способом расходовать энергию — за час начинающий ученик нередко тратит 300-500 ккал, а более продвинутые элементы могут увеличить расход до 800.

"Что замечательно и вызывает желание продолжать, так это то, что мы быстро (менее чем за шесть месяцев) видим, как меняется его фигура, как он лепит себя. Практика позволяет обрести уверенность в себе, гордиться выполненными трюками", — уверяет тренер.

Контакт кожи и перекладины действительно вызывает неприятные ощущения в первые недели, поскольку идёт давление на кости и плотное соприкосновение с кожей. Многие используют арнику в виде геля или гранул, чтобы уменьшить отёки и избежать синяков — это привычная часть процесса привыкания.

Дисциплина исключительно женская

Распространённое заблуждение связывает пилон исключительно с женственностью, но на деле танец активно развивается среди мужчин. Проводятся международные чемпионаты и отдельные категории для мужчин-спортсменов.

Направление требует большой силы верхней части тела, поэтому многим мужчинам проще выполнять силовые трюки — это делает дисциплину ещё более разнообразной.

"Эта дисциплина оказывается особенно эффективной для развития мышц груди и плеч", — подчёркивает Джейд Момпо.

Несмотря на это, некоторые сталкиваются со стереотипами и насмешками. Однако отношение к спорту постепенно меняется, и всё больше людей воспринимают его как полноценную акробатическую практику, особенно в сочетании с танцами.

Чтобы заниматься, нужно иметь опыт танцев

Преимущество бывших танцоров заключается только в том, что у них чуть лучше развиты координация и чувство ритма. Но базовые навыки вовсе не обязательны — новичок вполне может прийти без подготовки.

"Мы можем начать, не занимаясь ранее танцами или даже спортом", — утверждает преподаватель.

Тренировки строятся постепенно. Сначала ученики изучают технику на полу, а затем — по мере укрепления мышц — поднимаются на пилон. Уже через несколько занятий многие способны удерживаться на перекладине и осваивать первые трюки.

Разные элементы имеют несколько уровней сложности: можно выполнять фигуру с двумя точками опоры, затем — с одной, а со временем усложнять её, добавляя вращения или переходы.

Единственное, что становится критически важным на продвинутом уровне, — гибкость, поскольку она облегчает связки и делает линии тела выразительнее. Для прогресса важны и силовые упражнения, направленные на укрепление корпуса и укрепление предплечий и хвата.

Пилон — не для пожилых

Возраст не является ограничением, если человек чувствует себя хорошо физически. На французском чемпионате существует категория для участников старше 50 лет.

"У меня есть 70-летняя ученица, которой я занимаюсь уже десять лет", — делится Джейд Момпо.

Некоторые состояния требуют консультации врача: это выраженные заболевания суставов, серьёзные проблемы с равновесием, неконтролируемая гипертония или сердечно-сосудистые патологии. Беременным женщинам также рекомендуют избегать занятий, особенно со второго триместра.

Падения случаются редко, а студии используют специальные маты, смягчающие любые риски.

Сравнение тренировочных направлений: пилон, воздушная акробатика и фитнес

Танец на пилоне часто сравнивают с другими популярными тренировками, чтобы понять, что подойдёт лучше. Он объединяет элементы акробатики и силовой нагрузки, в то время как традиционный фитнес делает акцент на повторяемых упражнениях с контролируемой интенсивностью.

Воздушная акробатика на полотнах или кольце больше ориентирована на растяжку и плавные переходы, а пилон требует плотного контакта с опорой и активной работы мышц корпуса. Пилон стоит посередине: он сочетает выразительность акробатики и функциональную нагрузку тренировок на собственном весе.

По уровню вовлечения тела дисциплина близка к кроссфиту, но при этом сохраняет художественную составляющую, которая делает занятия более творческими.

Плюсы и минусы занятий на пилоне

Занятия имеют целый спектр преимуществ, однако важно учитывать и трудности, которые могут возникнуть в процессе. Такой подход помогает трезво оценить свои силы и подготовиться к тренировкам более осознанно.

Плюсы включают:

• развитие силы всего тела;

• усиление гибкости;

• выраженный эффект для осанки и мышечного тонуса;

• повышение уверенности и навыков контроля движений;

• разнообразие стилей, позволяющее выбрать подходящее направление.

Минусы тоже существуют:

• болезненность контакта с пилоном на первых этапах;

• необходимость регулярных тренировок для прогресса;

• синяки и нагрузка на кожу, к которым нужно привыкнуть;

• ограничение для людей с определёнными заболеваниями.

Советы тем, кто хочет начать заниматься

Начинающим важно выбрать подходящую студию и инструктора, который уделит внимание технике. Перед занятиями лучше не наносить кремы на кожу — это снижает сцепление с пилоном.

Полезно носить удобную форму, оставляющую открытыми ключевые зоны контакта: плечи, бёдра, живот. Комплекты для пилона отличаются от обычной спортивной одежды тем, что обеспечивают оптимальное сцепление.

Для повышения гибкости можно дополнительно заниматься стрейчингом, а для силовой подготовки использовать упражнения с собственным весом: планки, подтягивания, подъёмы корпуса.

Популярные вопросы о танце на пилоне

1. Как выбрать студию для занятий?

Ориентируйтесь на квалификацию преподавателей, наличие матов, уровень групп и общую атмосферу.

2. Сколько стоит обучение?

Цена зависит от региона, формата и количества занятий — обычно стоимость сравнима с фитнес-абонементами.

3. Что лучше для новичков: статический или вращающийся пилон?

Новичкам предлагают статический пилон, который помогает освоить базовые опоры и чувствовать себя увереннее.