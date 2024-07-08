Польша запустила в небо самолёты по причине активности дальней авиации РФ. О произошедшем информировало оперативное командование ВС страны в своих социальных сетях, пишет РИА Новости.
В посте сообщается, что в юго-восточной зоне государства в Центральной Европе возможен сильный шум по причине активизации Военно-воздушных сил Польши и её союзников. Они объяснили это сильной активностью ДА Российской Федерации.
Известно, что на данный момент Польша задействовала все необходимые меры для того, чтобы обезопасить воздушное пространство государства.
Подобная активизация противовоздушной обороны Польши случилась в конце прошлого месяца, когда в темное время суток обстреливалась Украина, об этом информировали в социальных сетях ВС Польши. Они тогда сообщили, что это была непростая для их ПВО ночь. Они отметили, что удары дальнего радиуса, которые были нанесены ракетами со стороны РФ по Украине, попадали также и по приграничным с Польшей территориям. По окончании ударов Военно-воздушные силы Польши и союзная авиация остановила свою деятельность.
Фото: Flickr / GerardvdSchaaf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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