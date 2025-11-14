Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вечная мерзлота
Вечная мерзлота
Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:36

Ямал снова впереди всех: что вывело регион на первое место в Арктике

Ямал снова возглавил "Полярный индекс" по устойчивому развитию Арктики — проектный офис

Ямальский округ снова занял первое место в "Полярном индексе", рейтинге, оценивающем устойчивое развитие регионов Арктической зоны России. Этот рейтинг был составлен проектным офисом развития Арктики совместно с экономическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. В рейтинге сравниваются 10 регионов, которые полностью или частично входят в Арктическую зону страны.

Что представляет собой "Полярный индекс"?

"Полярный индекс" — это комплексный показатель, включающий 30 статистических параметров, разбитых на три ключевых направления: экономическое, социальное и экологическое. Ямал стал лидером этого рейтинга второй год подряд.

"Полярный индекс представляет собой комплексный показатель, основанный на анализе 30 статистических параметров, разбитых по трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому", — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Достижения в экологии

Одним из ключевых факторов успеха Ямала стало улучшение позиций в экологическом блоке. В этом направлении регион добился значительного прорыва, поднявшись с пятого на первое место. Заместитель губернатора ЯНАО и директор департамента природных ресурсов и экологии округа Андрей Гаранин отметил важность экологических инициатив, реализуемых в округе.

"Особое значение для Ямала имеет прорыв в экологическом блоке, где ЯНАО поднялся с пятой на первую строчку", — заявил Андрей Гаранин.

Экологические инициативы Ямала

В регионе активно реализуются экологические проекты. Среди них:

  • Карбоновый полигон "Семь лиственниц", который является первым в Арктике.

  • Волонтерские экспедиции "Зеленой Арктики".

  • Разработка уникального для региона геосервиса для анализа территории с помощью космических снимков.

Роль Ямала в энергетическом комплексе России

Ямал также занимает важное место в топливно-энергетическом комплексе России. В округе добывается более 80% всего природного газа страны, а также открыто свыше 240 месторождений углеводородов.

Сочетание промышленности и традиционных видов деятельности

Эксперты отмечают, что Ямал успешно сочетает промышленную разработку недр и сохранение традиционных видов деятельности коренного населения Крайнего Севера.

Индекс устойчивого развития малых арктических населенных пунктов

Кроме того, в июле 2025 года Проектный офис развития Арктики представил Индекс устойчивого развития и качества жизни малых арктических населенных пунктов. Среди лидеров этого рейтинга оказались 11 ямальских поселков, что подчеркивает высокий уровень жизни в регионе.

