Ямал снова впереди всех: что вывело регион на первое место в Арктике
Ямальский округ снова занял первое место в "Полярном индексе", рейтинге, оценивающем устойчивое развитие регионов Арктической зоны России. Этот рейтинг был составлен проектным офисом развития Арктики совместно с экономическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. В рейтинге сравниваются 10 регионов, которые полностью или частично входят в Арктическую зону страны.
Что представляет собой "Полярный индекс"?
"Полярный индекс" — это комплексный показатель, включающий 30 статистических параметров, разбитых на три ключевых направления: экономическое, социальное и экологическое. Ямал стал лидером этого рейтинга второй год подряд.
"Полярный индекс представляет собой комплексный показатель, основанный на анализе 30 статистических параметров, разбитых по трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому", — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
Достижения в экологии
Одним из ключевых факторов успеха Ямала стало улучшение позиций в экологическом блоке. В этом направлении регион добился значительного прорыва, поднявшись с пятого на первое место. Заместитель губернатора ЯНАО и директор департамента природных ресурсов и экологии округа Андрей Гаранин отметил важность экологических инициатив, реализуемых в округе.
"Особое значение для Ямала имеет прорыв в экологическом блоке, где ЯНАО поднялся с пятой на первую строчку", — заявил Андрей Гаранин.
Экологические инициативы Ямала
В регионе активно реализуются экологические проекты. Среди них:
-
Карбоновый полигон "Семь лиственниц", который является первым в Арктике.
-
Волонтерские экспедиции "Зеленой Арктики".
-
Разработка уникального для региона геосервиса для анализа территории с помощью космических снимков.
Роль Ямала в энергетическом комплексе России
Ямал также занимает важное место в топливно-энергетическом комплексе России. В округе добывается более 80% всего природного газа страны, а также открыто свыше 240 месторождений углеводородов.
Сочетание промышленности и традиционных видов деятельности
Эксперты отмечают, что Ямал успешно сочетает промышленную разработку недр и сохранение традиционных видов деятельности коренного населения Крайнего Севера.
Индекс устойчивого развития малых арктических населенных пунктов
Кроме того, в июле 2025 года Проектный офис развития Арктики представил Индекс устойчивого развития и качества жизни малых арктических населенных пунктов. Среди лидеров этого рейтинга оказались 11 ямальских поселков, что подчеркивает высокий уровень жизни в регионе.
