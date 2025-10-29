Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована 30.10.2025 в 1:28

7,6 миллионов килограммов пищи под угрозой — что случилось с белыми медведями

Биолог Университета Манитобы Холли Гэмблин сообщила о зависимости падальщиков от медведей

Белые медведи — не только символ Арктики, но и важные участники её экосистемы. Они влияют на жизнь десятков видов, часто даже не замечая этого. Новое исследование показало, насколько велика роль этих хищников в питательной цепи и что произойдёт, если ледяной мир начнёт стремительно таять.

Арктические доноры: как медведи кормят других

Учёные выяснили, что один белый медведь за год оставляет около 300 килограммов несъеденной добычи — в основном тюленей. Эти остатки становятся настоящим пиром для падальщиков. Если сложить вклад всех медведей Арктики, получится примерно 7,6 миллиона килограммов пищи, доступной другим видам — от песцов до чаек.

Исследование, опубликованное в журнале Oikos, подчёркивает: белые медведи играют роль своеобразных поставщиков ресурсов, и их исчезновение может нарушить баланс всей экосистемы.

"Белые медведи оставляют после себя значительное количество биомассы, и долгое время это недооценивалось", — отметил учёный Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего Николас Пилфолд.

Как работает "цепочка кормления"

Пилфолд и его команда изучили десятки лет наблюдений — начиная с 1930-х годов. Они сопоставили данные о питании медведей, частоте охоты и калорийности тюленей. Выяснилось, что в среднем хищник добывает одного тюленя каждые 3-5 дней, потребляя около 1000 килограммов мяса в год. Однако примерно тридцать процентов туши остаются нетронутыми - именно эти остатки поддерживают жизнь множества других существ.

По словам биолога Университета Манитобы Холли Гэмблин, многие падальщики не смогли бы выжить без таких "даров". Арктическая экосистема выстроена по принципу взаимной зависимости, где даже объедки становятся ценным источником энергии.

"Лисы идут по следам белых медведей, а над ними кружат чайки, ожидая своей доли", — рассказал Пилфолд.

Сравнение: кто чем питается

Вид Источник пищи от медведей Зависимость
Песцы Остатки мяса, жир Высокая
Белые совы Мелкие куски, внутренности Средняя
Чайки и вороны Поверхностные остатки Высокая
Волки, гризли Крупные туши Низкая
Другие медведи Недоеденные тюлени Переменная

Такой "банк питания" особенно важен зимой и весной, когда другие источники пищи становятся недоступными. Белые медведи невольно поддерживают равновесие в арктической пище­вой сети.

Советы шаг за шагом: как исследователи считают "арктический обед"

  1. Определяют среднюю частоту охоты белого медведя по сезонам.

  2. Считают средний вес добычи (тюлень — около 80 кг).

  3. Рассчитывают долю, съедаемую самим медведем (около 70%).

  4. Умножают на общую численность популяции — примерно 26 000 особей.

  5. Получают оценку общего объёма остатков, доступных для падальщиков.

Этот метод помогает моделировать динамику экосистемы и прогнозировать, как изменится баланс при сокращении численности медведей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать значение падали в арктической экосистеме.
    Последствие: Недооценка роли белых медведей в поддержании биоразнообразия.
    Альтернатива: Включить данные о падали в экологические модели и программы охраны.

  • Ошибка: Сосредоточиться только на защите медведей, забывая о зависимых видах.
    Последствие: Потеря баланса питания у песцов и птиц.
    Альтернатива: Создавать комплексные программы защиты арктической фауны.

А что если льды растают?

Проблема глобального потепления делает результаты исследования тревожными. Потепление сокращает площадь морского льда, а значит, и охотничьи территории медведей. Меньше добычи — меньше остатков для падальщиков. По оценкам учёных, в районах, где численность медведей падает, ежегодно теряется до 323 тысяч килограммов падали.

"Если популяция медведей сократится, мы увидим уменьшение биомассы падали", — подчеркнул Пилфолд.

Кроме того, таяние льдов мешает песцам и птицам добираться до мест охоты медведей. Так даже небольшие изменения климата могут вызвать каскадные последствия.

Плюсы и минусы присутствия медведей

Показатель Плюсы Минусы
Для экосистемы Поддержание цепей питания, контроль популяций тюленей Зависимость падальщиков от стабильности льдов
Для биоразнообразия Рост числа видов, питающихся остатками Уязвимость системы при снижении численности медведей
Для человека Символ сохранения Арктики, индикатор климата Угроза исчезновения из-за антропогенного влияния

FAQ

Как белые медведи влияют на другие виды?
Они создают пищевые ресурсы, доступные для десятков видов, от птиц до волков.

Сколько еды оставляет один медведь в год?
Около 300 килограммов — это эквивалент питания для нескольких десятков песцов.

Что произойдёт, если белые медведи исчезнут?
Резко сократится количество падали, и падальщики потеряют важный источник энергии, что приведёт к сдвигам во всей экосистеме.

Мифы и правда

  • Миф: Белые медведи полностью съедают добычу.
    Правда: Они оставляют значительную часть туши, обеспечивая пищей других животных.

  • Миф: Исчезновение медведей повлияет только на них самих.
    Правда: Это затронет десятки видов по всей Арктике.

  • Миф: Арктическая экосистема устойчива к изменениям климата.
    Правда: Даже малое потепление разрушает ледовую среду и пищевые цепочки.

Исторический контекст

Первые наблюдения за падальщиками вокруг белых медведей начались в 1930-х годах. Тогда полярные исследователи замечали, что песцы и птицы следовали за охотящимися медведями. Только спустя десятилетия учёные начали понимать, насколько значима эта взаимосвязь для всей Арктики.

3 интересных факта

  1. Белые медведи съедают мочевой пузырь добычи — из-за высокого содержания калорий и соли.

  2. Песцы могут почувствовать запах медвежьей добычи за несколько километров.

  3. Даже после таяния льда остатки добычи сохраняются на берегах неделями, продолжая кормить падальщиков.

