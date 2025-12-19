Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Белый медведь
Белый медведь
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 20:28

Арктический хищник с мягким характером: белая медведица взяла на себя чужую жизнь

Самка белого медведя усыновила чужого детёныша — The Guardian

Канадские учёные стали свидетелями редкого и трогательного явления в дикой природе Арктики. Самка белого медведя взяла под опеку чужого детёныша и продолжает заботиться о нём наравне со своим. Подобные случаи фиксируются крайне редко и до сих пор остаются загадкой для исследователей. Об этом сообщает The Guardian.

Неожиданная находка во время наблюдений

Специалисты из международной природоохранной организации Polar Bears International весной установили GPS-ошейник на самку белого медведя, известную под номером X33991. В тот момент рядом с ней находился один детёныш. Однако при повторном наблюдении месяц спустя учёные заметили рядом с медведицей уже двух медвежат примерно одинакового возраста.

Такое изменение сразу привлекло внимание исследователей. Анализ данных и визуальные наблюдения показали, что речь идёт не о рождении двойни, а об усыновлении — чрезвычайно редком для белых медведей поведении. Подобные эпизоды подчёркивают, насколько уязвимы морские экосистемы и как сбои в цепочках питания отражаются на разных видах, что уже привело к тому, что пингвины потеряли 62 тысячи особей из-за нехватки сардин.

Почему медведица приняла чужого детёныша

Учёные подчёркивают, что самки белых медведей обладают исключительно сильным материнским инстинктом. По мнению специалистов, именно он мог стать ключевым фактором в этом случае.

"Самки белых медведей — очень хорошие матери, поэтому они просто созданы для того, чтобы заботиться о своём потомстве", — говорит научный сотрудник Environment and Climate Change Эван Ричардсон.

Он отмечает, что потерявшийся детёныш мог привлечь внимание медведицы голосами или поведением. В таких ситуациях взрослая самка может инстинктивно взять заботу на себя, даже если это не её собственный медвежонок.

Редкость, подтверждённая десятилетиями данных

Медведица X33991 и её детёныши относятся к субпопуляции белых медведей Западного Гудзонова залива — одной из самых изученных в мире. Учёные наблюдают за этой группой почти 50 лет, фиксируя перемещения, питание и выживаемость животных.

За это время из примерно 4600 особей было задокументировано лишь 13 случаев усыновления. Исследователи подчёркивают, что такие исключения помогают лучше понять роль отдельных видов в природе, включая то, как грифы выполняют ключевую санитарную роль в экосистеме.

"Случаи усыновления белых медведей очень редки и необычны, и мы не знаем, почему они происходят", — сказала представитель Polar Bears International Алиса Макколл.

Шансы на выживание и суровая реальность

Считается, что обоим медвежатам сейчас около 10-11 месяцев, и они останутся с матерью ещё примерно на полтора года. Данные GPS показывают, что все трое уже находятся на морском льду, где детёныши будут учиться охоте и выживанию, полагаясь на опыт взрослой самки.

Зимняя охота на льду и длительные летние месяцы без пищи — серьёзное испытание даже для самых выносливых медведей. Около половины детёнышей не доживает до взрослого возраста, однако наличие матери, даже приёмной, значительно повышает их шансы.

Что ещё предстоит выяснить

Исследователи планируют провести генетический анализ, чтобы установить, известна ли им биологическая мать приёмного детёныша и жива ли она. В некоторых предыдущих случаях выяснялось, что происходила подмена помёта, а не усыновление осиротевшего медвежонка.

"Возможно, мы никогда не узнаем, что случилось с матерью", — отметила Макколл.

Тем не менее этот случай подчёркивает сложность поведения белых медведей и показывает, что даже у суровых хищников Арктики возможны неожиданные формы заботы и социального взаимодействия.

