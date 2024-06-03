Польские официальные лица подтвердили, что информационное сообщение, появившееся на новостных лентах агентства РАР о начале мобилизации польских военных для отправки их на Украину, является результатом кибератаки.



Об этом заявил министр по цифровым технологиям Кшиштоф Гавровский в беседе с изданием Gazeta Wyborcza. В прошлую неделю государственное агентство РАР дважды сообщило о частичной мобилизации в Польше с 1 июля, привлекая на эту службу 200 тысяч польских граждан и направление их на Украину.



Позже агентство опровергло эту информацию, отметив, что она ложная и не имеет отношения к РАР. Министр отметил, что сообщение о мобилизации и отправке войск на Украину было актовой атакой, и уже работает специализированная кибергруппа, занимающаяся расследованием инцидента. Важно проверить все аспекты и выяснить, как удалось проникнуть во внутренние системы РАР.



Министр указал, что в последнее время польским службам удалось предотвратить множество атак на критическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что взлом защитных механизмов важных объектов в Польше и дезинформация будут продолжаться до выборов в Европарламент. В связи с атаками и их попытками несколько человек были задержаны неделю назад. Министр отметил, что Польша находится в состоянии кибернетической холодной войны с Россией, не приводя при этом прямых доказательств причастности Москвы к инциденту.



Страны НАТО обвиняли Россию в различных "злонамеренных и гибридных" действиях, включая кампании дезинформации, кибератаки и другие гибридные операции на территории государств альянса. НАТО обещал противостоять таким "угрозам" совместно и индивидуально, подчеркнув, что подобные действия не заставят союзников отказаться от помощи Украине.



Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны Запада в своем якобы вмешательстве в дела других стран, называя эти обвинения необоснованными. В то же время российские представители указывали на многочисленные попытки вмешательства во внутренние дела со стороны западных стран. МИД России утверждал, что Россия будет жестко пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной деятельности из-за рубежа.



Россия полагает, что поставки вооружений на Украину препятствуют урегулированию конфликта, привлекают прямо страны НАТО к участию в нем и представляют собой опасную игру.



Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы с вооружением для Украины становятся целью для России, а США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку специалистов в различных странах. Кремль подчеркнул, что усиление Украины вооружением со стороны Запада не содействует переговорам и может иметь негативные последствия.

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