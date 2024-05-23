Польское командование ВВС признало, что в ходе учебного полёта самолёт МиГ-29 потерял топливный бак. Однако армейские чиновники сообщили, что бак был пустой и упал в безлюдной местности, поэтому никто не пострадал.
"Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений. В результате происшествия [на земле] никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Для военных самолётов существует такая процедура, как "дозаправка топливом в полёте", но в этом случае произошло обратное.
Известно, что этот боевой самолёт относился к 22-й базе тактической авиации в городе Мальборк, где было 22 таких самолёта. Некоторые из них позже передали Киеву. Есть русская пословица: "На тебе, Боже, что нам не гоже". Возможно, техническое состояние самолётов было настолько изношенным, что их полякам было не жалко отправить на Украину.
Фото: baf.mil.bd/Bangladesh Air Force (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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