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МиГ-29 Польши потерял бак во время полета
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:48

МиГ-29 Польши потерял бак во время полета

Польское командование ВВС признало, что в ходе учебного полёта самолёт МиГ-29 потерял топливный бак. Однако армейские чиновники сообщили, что бак был пустой и упал в безлюдной местности, поэтому никто не пострадал.

"Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений. В результате происшествия [на земле] никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Для военных самолётов существует такая процедура, как "дозаправка топливом в полёте", но в этом случае произошло обратное.

Известно, что этот боевой самолёт относился к 22-й базе тактической авиации в городе Мальборк, где было 22 таких самолёта. Некоторые из них позже передали Киеву. Есть русская пословица: "На тебе, Боже, что нам не гоже". Возможно, техническое состояние самолётов было настолько изношенным, что их полякам было не жалко отправить на Украину.

Фото: baf.mil.bd/Bangladesh Air Force (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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