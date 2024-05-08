Утром 3 мая на границе Польши и Белоруссии был задержан гражданин России, который, предположительно, сбежал из вооружённых сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские власти.
По информации главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы, пограничники задержали человека, который, возможно, является российским дезертиром.
"Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке", — заявил Сивера.
На данный момент известно только, что это 41-летний мужчина, одетый в гражданскую одежду и имеющий при себе российские документы.
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