Пограничный комитет Белоруссии заявил в своем Telegram-канале, что польские силовики применили резиновые пули по беженцам на границе после введения буферной зоны.

В Польше вступило в силу постановление, которое временно запрещает пребывание на границе с Белоруссией. Запрет распространяется на более чем 60 километров вдоль границы. На участке протяженностью 44 километра запрет действует в радиусе 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров — примерно в двух километрах от границы.

Буферная зона установлена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет нахождения на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления.

Пограничный комитет утверждает, что после введения буферной зоны польские военные начали применять резиновые пули по беженцам.

По данным пограничного комитета, 13 июня польские военнослужащие жестоко избили троих сирийских беженцев и вывезли их на польско-белорусскую границу, где сейчас действует так называемая буферная зона, которую они называют "свободной от закона и морали" территорией.

Беженцы рассказали, что польские силовики натравливали на них собак, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Кроме того, их избивали ногами и дубинками, а одного из мужчин несколько раз ударили резиновыми пулями. При этом беженцы не оказывали сопротивления и не представляли угрозы для польских военных.

После издевательств над людьми, польские военные доставили сирийцев к пограничному забору на служебном автомобиле и силой заставили их пройти через калитку для животных на белорусскую территорию.

Белорусские пограничники, обнаружившие избитых беженцев, оказали им первую помощь и вызвали медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Фото: www.flickr.com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)