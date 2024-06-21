Польские военнослужащие открывали огонь по друг другу на границе с Белоруссией, заявил депутат Пшемыслав Виплер журналистам.
Ранее скандал в соседней стране народился из-за публикаций в СМИ кадров, на которых показаны арестованные военные, стрелявшие по нелегальным мигрантам на польско-белорусской границе.
В результате этих событий премьер-министр Польши Дональд Туск решил освободить от должности Томаша Янечка — заместителя генерального прокурора, отвечавшего за военное правоохранительное ведомство.
В рамках недавних дебатов в Совете национальной безопасности министр обороны Владислав Косиняк-Камыш представил подробные пояснения по данному вопросу.
По словам Виплера, инцидент был зафиксирован на видеозаписях из четырех камер, содержащих информацию о ситуации и контексте задержаний военных.
Виплер отметил, что военнослужащие, привлеченные к происшествию, неоднократно применяли свое оружие неправомерно.
Он подчеркнул, что коллеги боялись их, так как стрельба велась не только в сторону уходящей группы людей, уже перейденной границы и находившихся на белорусской территории, но и по направлению, где находились другие солдаты и пограничники.
Вмешавшись в конфликт, Виплер отметил, что ситуация была напряженной и пока что безрезультатной.
Президент Польши Анджей Дуда, отвечая на вопрос о законности задержания стрелявших солдат, отметил отсутствие протеста со стороны задержанных или их представителей.
О случаях задержания военнослужащих рассказал портал Onet, назвавший статью "Польские военные в наручниках на белорусской границе. Накал в армии". Согласно информации портала, инциденты произошли в конце марта — начале апреля, но о них умолчали.
По данным издания, один из мигрантов нанес военному тяжелую рану в живот, от которой тот умер спустя несколько дней в варшавской больнице.
Согласно информации портала, военных обвинили в угрозе жизни людей и превышении полномочий, после чего они были изолированы от выполнения обязанностей. Им грозит три года тюрьмы.
Глава Министерства обороны осудил произошедшее, подчеркнув, что приказы о применении оружия для военнослужащих на границе сопряжены с дополнительной инструктажной подготовкой. На данный момент в приграничной зоне находятся более 6 тысяч военнослужащих.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают о провокационных действиях мигрантов, находящихся за ограждением на границе с Белоруссией.
Основным видом агрессии является метание предметов в сторону польских силовиков. Ежедневно поступают попытки прорыва забора, которые совершают в среднем около 200 человек. Пограничники регулярно подвергаются атакам камнями и палками. Недавно один из незаконных мигрантов ранил польского военного ножом.
Фото: www. flickr.com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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