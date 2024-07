Глава крупнейшей польской партии оппозиции "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется его сторонником, несмотря на свой визит в Москву.



Орбан прибыл в столицу России в пятницу для встречи с президентом Владимиром Путиным.



"Мы не таим различия во взглядах между нами по поводу украинского вопроса и никогда этого не делали. Следует учитывать различную историю польского и венгерского народов. Однако премьер-министр Орбан остается нашим союзником", — сообщил Качиньский журналистам в Варшаве в пятницу.



При этом он полагает, что целью визита Орбана в Москву было постараться помочь сторонам военного конфликта на Украине достичь мирного соглашения.



"Не вызывает сомнений, что премьер-министр Орбан пытается поощрить заключение какого-либо мирного соглашения или по крайней мере первых шагов в этом направлении, поскольку до этого он посетил Киев", — добавил Качиньский.

