Информация, появившаяся в средствах массовой информации о возможной передаче установленных в Польше американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину, вызывает беспокойство в Варшаве, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера в ходе интервью на радиостанции Zet.
На вопрос о необходимости передачи систем Patriot в Украину из Польши Севера ответил отрицательно.
Севера заявил, что у него нет подробной информации и он напросился на встречу со своим коллегой Джейком Салливаном для обсуждения этого вопроса. В конце он подчеркнул, что "эта информация нас беспокоит".
По словам главы польского Бюро нацбезопасности, Польша — страна, через которую проходит основная часть военной помощи на Украину, воздушное пространство которой было нарушено трижды за последние три года.
"ПВО необходима для защиты инфраструктуры и военнослужащих", — отметил Севера.
Как признал чиновник, некоторые варианты конфигурации системы Patriot можно разделить, но это сложно.
"Перемещение целой батареи представляет собой большую опасность", — заявил он, предостерегая от негативных последствий для безопасности республики.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что по ожиданиям Киева, западные союзники примут решение о передаче "еще 2-3 комплексов противовоздушной обороны".
Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность информации о планируемой передаче Украине дополнительных зенитных ракетных систем Patriot.
Тем временем, российская сторона неоднократно отмечала, что поставки новых вооружений Западом в Киев только усиливают украинский конфликт и не влияют на обстановку на поле боя.
Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)
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