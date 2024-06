Корпорация Lockheed Martin представила Польше предложение о производстве ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, как сообщает портал Defense News со ссылкой на представителя компании.



Согласно его информации, в настоящее время ведутся переговоры о производстве данных ракет на польском предприятии Mesko с планами создания двух различных версий ракет GMLRS для нужд вооруженных сил Польши.



Представитель Lockheed Martin отметил, что возможно начать первоначальное производство из комплектов, поступающих из США, уже в 2026 году. В свою очередь, портал отмечает, что несмотря на то, что в сентябре 2023 года тогдашний министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал рамочное соглашение о закупке до 486 установок HIMARS, окончательное соглашение до сих пор не заключено. Польша выразила намерение нацелиться на "полонизацию" этих систем путем установки их на отечественных платформах и интеграции с местными системами управления. Кроме того, также обсуждалось совместное производство ракет.



Управляемые ракеты GMLRS являются основным типом боеприпасов для системы HIMARS, где базовая версия имеет дальность порядка 70 километров. В прошлом году Госдепартамент США утвердил продажу Польше в общей сложности до 9 тысяч ракет данного типа в трех разных модификациях.

